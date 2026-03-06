문체, 전북·충북·강원·대구·인천·부산 낙점

[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부는 지역의 치유·스파 등 웰니스 특화자원을 집적화해, 고도화된 고부가 웰니스 관광산업으로 육성하는 ‘웰니스 관광 클러스터’ 사업지로 부산, 인천, 대구, 강원, 충북, 전북 등 6곳을 선정했다.

웰니스 관광은 방한 의료관광객 100만 명 시대를 맞이해 치료 이후 치유·회복·예방을 위한 관광 수요가 결합·확장되면서 성장이 가속화되고 있는 신성장 산업이다.

웰니스 시장 규모는 2024년 약 6조 8000억 달러로 2029년까지 연평균 7.6% 성장률을 보일 것으로 예상되고 있다.(2025,글로벌 웰니스 인스티튜트 분석)

우수한 의료관광 기반을 바탕으로 새로운 웰니스 관광 자원과의 연계, 상품화 지원 전략을 보인 부산, 대구가 의료관광 중심형으로 선정됐다.

지역 내 매력적인 웰니스 관광 자원을 바탕으로 참신한 관광 주제와 산업화 전략을 제시한 인천, 강원, 충북, 전북은 웰니스관광 중심형으로 낙점을 받았다.

문체부는 개소당 예산 4억 5000만원을 지원할 계획이다.

전북은 한옥마을, 독립서점 등 지역의 ‘인문자원’과 발효·지역 식재료 등 ‘치유음식’을 연계한 전북형 웰니스 주제를 고도화할 계획이다.

충북은 청주(스파·뷰티), 충주(명상), 제천(전통한방), 증평(숲·자연)의 4개 핵심 도시와 주제를 중심으로 권역 내 특화 자원을 개발하고, 내륙 유일 ‘수변과 산림을 복합화한 블루웰니스’라는 브랜드 인지도를 확산할 예정이다.

강원은 ‘강원형 수면 웰니스 관광’을 주제로 원주(디지털 헬스케어), 양양(역동적 활동), 평창(산림 활용), 정선(자연 휴식형) 등 권역별 자원을 발굴하고, 장기체류형 관광객을 유치한다.

대구는 도시의 풍부한 의료 기반과 웰니스 기반을 결합한 ‘도시형 메디웰니스 관광도시’를 추진하고, 3년간 60개 이상 대구를 대표하는 관광상품을 개발할 예정이다.

인천은 도심권(의료·미용), 송도권(마이스 연계), 영종권(공항·항만 연계), 강화권(자연·치유) 4대 권역을 중심으로 관광 대상을 세분화해 국내외 의료·웰니스 관광객을 ’28년까지 146만 명을 유치할 예정이다.

부산은 ‘해양 휴양도시’의 특성을 활용, 동부권(온천·요양관광), 서부권(생태관광), 도심권(뷰티·스파관광) 등 권역별 의료관광 자원과 웰니스를 연계해 수도권과 차별화된 웰니스 관광상품을 개발하고 홍보한다.

문체부는 이번 사업지 선정을 위해 지난 12월 29일부터 1월 23일까지 광역지자체를 대상으로 공모를 진행하고 지자체가 제출한 사업계획을 바탕으로 평가위원들의 서류심사와 발표심사를 통해 사업계획의 타당성과 구체성, 웰니스·의료의 융복합 사업화 및 지역관광 연계 방안 등을 평가했다.