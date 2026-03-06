27개 아이템 ‘풀스택 AI’ 경쟁력 입증 7만5000명 방문, 국내외 협력 논의도

SK텔레콤은 2~5일(현지시각) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26에 참가해 다수의 관람객과 해외 기관·매체, 글로벌 기업의 관심 속에 다양한 성과를 거뒀다고 6일 밝혔다.

SK텔레콤은 이번 MWC26에서 피라 그란 비아(Fira Gran Via) 3홀에 약 992㎡(약 300평) 규모의 전시관을 마련해 ▷AI 인프라(AI 데이터센터(DC), 네트워크 AI, 마케팅 AI) ▷AI 모델 ▷AI 서비스 ▷AI 에코시스템 등 각 존(Zone)에서 총 27개 아이템을 선보였다.

SK텔레콤 전시관은 AI 인프라·모델·서비스 전반을 아우르는 ‘풀스택(Full-Stack) AI’ 경쟁력을 직접 살펴보고 체험하려는 관람객들의 발길이 연일 이어졌다. 나흘간 총 7만 5000명이 방문했다.

특히 공중에 매단 대형 투명 LED ‘무한의 관문(Infinite Portal)’ 5개(도합 면적 84㎡)로 구현한 웅장한 연출은 현장 관람객의 이목을 집중시켰다. RC(Remote Control) 지게차 운전 게임을 통해 ‘풀스택 AI’ 개념을 재미있게 이해할 수 있는 체험존에는 게임을 즐기려는 관람객들이 줄을 이었다.

MWC26 기간 동안 SK텔레콤 국내·외 다양한 기업과의 협력 논의도 진행했다.

개막 첫날에는 싱텔 디지털 인프라코(Singtel Digital InfraCo), 이앤(e&) 인터내셔널 (e& international), NTT 등 글로벌 통신사와 리벨리온, 망고부스트 등 AI DC 설루션 기업의 최고 경영진이 참석한 가운데 AI DC 관련 컨퍼런스를 열고, ‘소버린 AI 패키지’ 전략을 소개하며 AI DC 협력 방향을 논의했다.

AI 데이터센터(DC) 역량 강화를 위한 전략적 파트너십 체결도 이어졌다. 먼저 글로벌 서버 제조사 ‘슈퍼마이크로’, AI DC 설루션 기업 ‘슈나이더 일렉트릭’과 3자 업무협약(MOU)을 체결하고 AI DC 구축 소요 시간·비용을 줄이는 새로운 방안을 강구하기로 했다. 또한 컴퓨팅 자원 연결 분야의 선도 기업 ‘파네시아’와 협력에 합의하고 AI DC 구조 혁신 및 비효율 해결 방안을 모색하기로 했다.

또 SK텔레콤은 MWC26의 부대행사인 ‘4YFN’에 스타트업을 위한 단독 전시관을 마련하고 유망 스타트업 15곳을 소개했다. 정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 스타트업 대표들을 만나 “5년간 스타트업 500곳과 함께 크겠다”는 지원 계획을 밝혔다.

SK텔레콤은 ‘GSMA 글로벌 모바일 어워드(GLOMO) 2026’에서 수상의 영예를 안기도 했다. B200 기반 GPU 클러스터 ‘해인(海印, Haein)’으로 ‘최고의 클라우드 설루션(Best Cloud Solution)’ 부문 수상자로 선정, 해당 부문에서 3년 연속 수상에 성공하며 AI 인프라 및 클라우드 서비스 분야에서의 글로벌 경쟁력을 다시 한번 인정받았다. 바르셀로나=고재우 기자