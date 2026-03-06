‘익시오 프로’ 등 7만 관람객 방문 AI 글로벌 진출 협력 성과 도출도

LG유플러스는 2~5일(현지 시각) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26에서 ‘사람중심 AI(Humanizing Every Connection)’ 기술 전시를 성황리에 마무리했다고 6일 밝혔다.

전시 기간 LG유플러스 전시관을 찾은 관람객은 총 7만 명으로, 지난해 대비 약 20% 증가했다. 현장에서는 인공지능(AI)을 기능 중심이 아닌 사람과 사람을 연결하는 방식으로 풀어낸 전시 구성에 대한 관심이 이어졌다. AI 통화앱 ‘익시오(ixi-O)’의 미래 모습인 ‘익시오 프로(ixi-O Pro)’ 전시에도 관람객의 주목을 끌었다.

특히 올해 MWC에서는 LG유플러스가 글로벌 통신사와의 접점을 대폭 확대했다. LG유플러스는 올해 20개의 글로벌 통신사 및 빅테크 기업과 전략적 미팅을 진행했다. 이 자리에서 LG유플러스는 AI 통화앱 익시오의 글로벌 사업 확장 가능성을 모색했다.

LG유플러스 전시관을 찾은 한 글로벌 통신사 관계자는 “AI를 순 기능이 아닌 고객과의 접점 확대 관점에서 접근한 점이 인상적”이라며 “국가별 환경에 맞춘 적용 가능성만 살펴본다면 사업화할 만한 아이템이 많이 보였다”고 말했다.

이번 MWC를 통해 LG유플러스는 글로벌 선도 통신사뿐 아니라 빅테크 및 AI 인프라 기업과의 협업도 확대했다. 이를 통해 익시오의 글로벌 진출을 위한 발판을 마련했다는 설명이다.

MWC26 현장을 찾은 주요 인사들도 LG유플러스 전시관을 방문했다. 정부 관계자를 비롯해 글로벌 통신사 및 기술 기업 관계자들의 방문이 이어졌으며, 삼성전자 관계자를 비롯해 노키아, 에릭슨 등 글로벌 기업 관계자들이 전시관을 찾아 익시오 기반 AI 서비스와 자율 네트워크, 보안 전략 등을 살펴보고 ‘사람중심 AI’로 대표되는 LG유플러스의 미래 비전을 확인했다.

LG유플러스는 이번 MWC26에서 논의한 글로벌 협력 방안을 중심으로 내년 MWC에서는 익시오 중심의 글로벌 사업 성과를 단계적으로 선보일 계획이다. 올해 확대된 통신사 협력과 빅테크 파트너십을 기반으로 다양한 해외 적용 사례를 만들어 나간다는 방침이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 “MWC26을 통해 익시오 프로 등 차별화된 기술을 글로벌 통신 업계에 소개할 수 있었다”며 “LG유플러스는 사람 중심 AI를 통해 사람과 사람이 더욱 안전하고 의미 있게 연결되는 미래 모습을 만들어가겠다”고 말했다.

바르셀로나=차민주 기자