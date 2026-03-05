[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도시장상권진흥원은 오는 20일부터 29일까지 도내 500여 상권에서 열리는 대규모 소비 촉진 행사 ‘2026년 상반기 경기 살리기 통큰 세일’의 원활한 운영을 위해 상권 매니저 교육을 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 교육은 행사에 참여하는 전통시장과 골목상권의 임원, 상권 매니저 등을 대상으로 진행되며 이날부터 10일까지 총 6차례에 걸쳐 실시된다. 교육은 행사 내용을 정확히 공유하고 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 애로사항을 사전에 점검하기 위해 마련됐다.

교육에서는 통큰 세일의 주요 내용과 상권 매니저의 역할, 행사 기간 중 발생할 수 있는 민원 대응 사례, 우수 상권 표창 제도 등을 안내했다.

특히 경상원은 참여 상권별 홍보 활동이 활성화될 수 있도록 현수막과 홍보물 부착 등 현장 홍보를 강조하고 경기지역화폐 기반 행사인 만큼 지역화폐와 공공배달앱 3사 가맹 가입을 적극 독려했다.

또 경상원은 상권 내 자체 홍보를 활성화하기 위해 우수 홍보 상인회를 선정해 포상할 계획이다. 포털 게시글, 상인회 단체 채팅방 운영 등 홍보 활동을 입증한 상인회에는 경기도시장상권진흥원장상을 수여하고 향후 사업 신청 시 가점을 부여할 예정이다.

이와 함께 상권 매니저들이 행사 기간 동안 정산, 증빙 서류를 체계적으로 준비할 수 있도록 자가 점검 체크리스트도 배부한다.

교육을 맡은 교육정책팀 이현리 팀장은 “통큰 세일 규모가 확대되면서 상권 매니저의 역할이 더욱 중요해지고 있다”며 “이번 교육이 상권 운영 역량을 높이고 행사 준비에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

원미정 경상원 상임이사는 “통큰 세일이 도민의 소비 심리를 촉진해 침체된 지역 상권에 활력을 불어넣는 계기가 될 것”이라며 “현장에서의 노력이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 상권 매니저들의 적극적인 역할을 기대한다”고 말했다.

한편 ‘2026년 상반기 경기 살리기 통큰 세일’은 오는 20일부터 29일까지 도내 500여 상권에서 진행되며, 행사 점포에서 경기지역화폐로 결제할 경우 구매 금액에 따라 최대 20% 이상을 지역화폐로 페이백 받을 수 있다.