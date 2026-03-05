창호·바닥재·벽지·주방 등 인테리어 공사 최대 20% 할인 상품권 증정·경품 이벤트 등 최대 500만원 혜택 봄철 이사·혼수 시즌 겨냥 리모델링 수요 공략

[헤럴드경제=홍석희 기자] LX하우시스는 5일부터 오는 4월 5일까지 인테리어 공사 계약 고객을 대상으로 할인 혜택과 경품을 제공하는 상반기 최대 규모 행사 ‘지인페스타’를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 혼수와 이사 수요가 늘어나는 봄철 인테리어 성수기를 앞두고 고객들이 보다 합리적인 조건으로 LX Z:IN 제품을 경험할 수 있도록 기획됐다. 특히 노후 창호 교체 수요가 집중되는 시기를 겨냥해 창호를 비롯한 주요 인테리어 제품 할인 혜택을 강화했다.

행사 기간 동안 인테리어 공사를 계약할 경우 제품 가격 할인과 상품권 증정, 경품 추첨 등 중복 적용이 가능한 3가지 혜택이 제공된다.

먼저 LX하우시스는 ‘뷰프레임’ 창호를 비롯해 바닥재, 벽지, 도어, 주방 등 주요 제품이 포함된 인테리어 공사를 계약하면 제품 가격을 최대 20% 할인한다.

‘뷰프레임’ 창호는 창틀이 거의 보이지 않는 베젤리스 프레임 디자인과 다중 챔버 설계를 적용해 에너지소비효율 1등급의 고단열 성능을 확보한 제품이다. 기능성과 디자인을 동시에 갖춘 대표 창호 제품으로 시장에서 높은 인기를 얻고 있다.

이와 함께 인테리어 공사 계약 금액이 1000만원 이상인 고객에게는 선착순으로 20만원 상당의 백화점 상품권이 추가로 제공된다.

경품 추첨 이벤트도 진행된다. 5000만원 이상 계약 고객 가운데 추첨을 통해 선정된 1등에게는 500만원 상당의 백화점 상품권이 제공된다. 이 밖에도 애플 아이패드와 고블렛 와인잔 세트 등 다양한 경품이 마련됐다.

행사 관련 자세한 내용은 전국 주요 지역에 위치한 토탈 인테리어 전시장 ‘LX하우시스 지인스퀘어’에서 상담을 통해 확인하거나 LX Z:IN 브랜드 사이트에서 확인할 수 있다.

LX하우시스 관계자는 “이번 지인페스타는 혼수와 이사, 새학기 시즌을 앞두고 창호 교체 등 리모델링을 고려하는 고객들에게 LX Z:IN 인테리어 제품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.