- 한국연구재단, ‘2026 오픈액세스 정책 포럼’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국연구재단은 개방적 연구생태계 조성을 위한 해외 학술지 전환계약 및 국내 학술지 오픈액세스(이하 OA) 전환 관련 정책 방향을 논의하기 위해 4일 ‘2026 오픈액세스 정책 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 국가과학기술연구회(NST), 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국교육학술정보원(KERIS)이 공동 주관으로 개최됐다.

ㅇ 포럼은 연구자, 대학 및 출연연 정책 관계자들이 모여 지속 가능한 학술 생태계 구축을 위한 협력 방안을 모색하는 자리로 마련되었다.

포럼의 시작을 알린 기조 강연에서는 라이덴 대학 요한 루릭 명예교수가 ‘글로벌 오픈액세스 전환 및 연대’를 주제로 세계적인 OA 흐름과 국제적 협력의 필요성을 강조했다.

이어진 주제발표와 패널 토론에서는 국내외 학술지의 OA 전환을 위한 구체적인 실행 전략이 다각도로 논의됐다.

정영임 KISTI 박사는 ‘해외 학술지 OA 전환을 위한 컨소시엄 구성방안’을 발표하며 효율적인 비용 관리와 연구 환경 구축 모델을 제시했다.

윤철희 서울대 교수는 ‘국내 학술지 OA 전환을 위한 제안’을 통해 국내 학술지의 질적 도약과 정책적 지원 필요성을 역설했다.

패널 토론에서는 김명환 서울대 교수를 좌장으로 권지연 부장(KERIS), 김호 팀장(NST), 정경미 교수(연세대) 등 전문가들이 참여해 현장의 목소리를 반영한 지속 가능한 OA 정책에 대해 심도 있는 의견을 교환했다. 특히 해외 학술지 논문 OA 출판 지원 방안, 국내 학술지 OA 전환 지원 방안, OA 컨소시엄 구성 및 협력 방안을 토론 주제로 세부 논의가 진행됐다.

홍원화 연구재단 이사장은 “오픈액세스는 더 이상 선택의 문제가 아니라 연구생태계의 지속가능성을 좌우하는 핵심 과제”라며 “이번 포럼에서 공유된 연구자, 대학, 연구기관의 지혜를 바탕으로 우리 연구 환경에 적합한 오픈액세스 정책과 전환 모델을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.