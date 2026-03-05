강원 우상호·인천 박찬대 이어 세번째 단수공천 金 “경남도민께 마음의빚…지방주도성장 이끌겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 5일 6·3 지방선거 경남도지사 후보로 김경수 시대위원장을 단수공천했다. 김이수 민주당 중앙당 공천관리위원장은 이날 국회에서 “김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다”며 이같이 공천 심사 결과를 발표했다.

김 위원장은 “경남에서 민주당의 첫발을 가져온 김경수 후보는 지난 2018년 경남도지사에 당선되어 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다. 그리고 이재명 정부의 출범과 함께 지방 시대 위원장을 맡아 이재명 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준”이라며 “5극3특 시대 경남을 이끌 적임자로 김경수 매우 적합하다는 결론 내렸다”고 공천 이유를 설명했다.

정청래 민주당 대표는 앞서 단수 공천된 우상호 강원도지사 후보와 박찬대 인천시장 후보를 거론하며 “세분 모두 6·3 지선에서 이재명 정부의 성공이라는 시대 정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승카드”라고 추켜세웠다.

정 대표는 “김 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관”이라며 “제20대 국회에서 경남 김해을 국회의원을 지냈고 제7회 지선을 통해 경남도지사에 당선됐던 요즘말로 하면 경력자다. 그리고 능력자”라고 말했다.

김경수 후보는 “경남도지사 후보로 단수공천 결정해 주신 정 대표와 당 지도부, 김이수 위원장을 비롯한 공관위에 깊이 감사드린다”며 “5극3특 국토공간 대전환 전략을 경남과 부산·울산·경남 그리고 지역의 현장에서 반드시 성공시키겠다. 경남과 부·울·경이 이재명 정부의 지방주도성장을 가장 앞장서서 이끌어 나갈 수 있게 만들겠다”고 다짐했다.

김 후보는 민주당 경남지사 후보 면접에 단독으로 나섰다. 그는 이른바 ‘드루킹 사건’에서 댓글 등을 조작한 혐의로 지사직을 상실하고 복역했으나, 2024년 복권됐다. 지난해 대통령선거 민주당 경선에 나서기도 했다. 이재명 정부에서 지방시대위원장을 역임하다 이날 해촉됐다.

김 후보는 “경남도민께 커다란 마음의 빚이 있다. 도지사직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못해 도정이 중단됐다는 건 대단히 죄송스러운 일”이라며 “이번 선거는 제 송구한 마음을 국민께 담는 그런 계기로 만들어 경남이 다시 한번 대한민국 산업화를 이끌었던 때처럼 부·울·경이 대한민국 인공지능(AI) 시대 새로운 성장을 이끌어나가는 지역이 될 수 있도록 최선을 다해서 해나가겠다”고 했다.