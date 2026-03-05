유가상승·원자재 공급 차질·물류비 증가

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주경영자총협회는 이란 사태가 장기화 되면 지역경제에 빨간불이 켜질 것으로 우려된다고 5일 밝혔다.

광주경총은 이날 입장문을 통해 “국내 거시경제 전체로는 현재까지 충격이 크지 않을 수 있다는 전망이 우세하다”면서도 “호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되면 국제유가가 배럴당 90~120달러까지 치솟을 수도 있어 해상 운송 우회에 따른 물류비 80% 이상 증가와 원자재·부품 공급에 차질을 빚을 수 있다”고 우려했다.

광주경총은 이어 “지난해 광주 수출은 자동차·반도체 호조로 12.6% 증가했고, 2026년에도 AI 투자 확대와 메모리 가격 상승이 긍정요인으로 작용할 것으로 예측된다”며 “자동차 부품, 반도체, 고무제품 등 수입 의존 업종 실적 저하와 생산 중단 우려로 지역 경제에 빨간불이 켜질 수 있다”고 예상했다.

광주경총은 “이란 사태 장기화로 인한 유가 상승은 물류비·부품·소재 비용을 끌어올려 완성차·부품 기업 수익성을 압박할 수 있다”며 “광주는 수출 측면에서 방어력이 상대적으로 높지만 영업이익률·캐시플로에 점진적 압박이 가해질 가능성이 높다”고 내다봤다.

양진석 광주경총 회장은 “이란 사태 장기화 시 지역 GDP 성장 둔화와 고용 위축이 예상된다”며 “정부에서 비축유 방출, 물류·금융지원, 세제 감면도 하나의 대책이 될 수 있다”고 말했다.