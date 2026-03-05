숫자에는 감정이 없다. 하지만 그 뒷면 숨겨진 의미는 때로 말보다 더 많은 감정을 담는다. 1500원은 단순한 단위가 아니다. 한국 금융시장의 긴장도를 알리는 경고음에 가깝다.

원·달러 환율 1500원은 1998년 외환위기 직후, 그리고 2009년 글로벌 금융위기의 충격 속에서만 등장했던 숫자다. 그래서 시장은 1500원을 단순한 환율 수준이 아니라 경제 위기의 신호처럼 받아들인다. 이 숫자는 한국 경제가 외부 충격에 얼마나 취약한지를 상징적으로 보여주는 기준선처럼 여겨져 왔다.

최근 중동 정세 불안과 국제 유가 급등, 글로벌 금융시장 변동성이 겹치면서 원화는 빠르게 약세로 기울었다. 결국 지난 4일 새벽 원·달러 환율은 장중에 역대 세 번째로 1500원을 넘어섰다. 눈 깜짝할 사이 다시 1440원선으로 내려서긴 했지만 한국 경제에는 ‘악몽’이 될 수도 있었던 순간이었다. 여기에 서울 시내 주유소의 휘발유 가격도 ℓ당 1800원 수준까지 오르며 체감 물가를 자극했다. 환율의 움직임이 금융시장에만 머무르지 않고 일상생활의 비용으로 이어지고 있는 것이다.

중동에서 전해진 충격이 한국 경제를 흔들고 있다. 국제 분쟁이나 글로벌 금융 불안이 발생할 때마다 한국 금융시장은 유독 크게 출렁여 왔다. 문제는 그 충격이 국내 금융시장에서 빠르게 증폭된다는 점이다. 특히 이틀 동안 1150포인트나 급락하며 시장에는 ‘공포’에 가까운 분위기가 퍼졌다 이는 한국 경제가 구조적으로 외부 변수에 민감하기 때문이다. 수출과 수입이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 높은 전형적인 개방형 경제다. 세계 교역이 위축되거나 국제 정치가 불안해지면 그 영향은 곧바로 한국 경제로 전달된다. 글로벌 경제의 흐름이 바뀔 때마다 한국 경제가 가장 먼저 반응한다.

금융시장 역시 비슷한 구조다. 한국 주식과 채권 시장에서 외국인 자금이 차지하는 비중은 상당하다. 글로벌 투자자들이 위험을 줄이기 시작하면 원화와 한국 자산은 동시에 매도 압력을 받는다. 실제로 국제 금융시장이 불안해질 때마다 원화는 대표적인 ‘위험 통화’ 가운데 하나로 분류된다. 세계 투자자들의 위험 회피 심리가 강해질수록 원화 가치는 빠르게 흔들리는 구조다.

환율 상승의 충격은 외환시장에만 머물지 않고 물가로 번진다. 원화 가치가 떨어지면 수입 물가가 오른다. 에너지와 원자재 대부분을 해외에 의존하는 한국 경제에서는 환율 상승이 곧 물가 상승 압력으로 이어진다. 장기적으로는 통화정책도 제약을 받는다. 환율이 급등하는 상황에서 금리를 낮추기는 쉽지 않다. 금리 인하가 자본 유출을 자극해 환율 상승을 더 키울 수 있기 때문이다. 환율 안정과 경기 대응 사이에서 정책 당국의 고민도 깊어질 수밖에 없다.

외환위기 이후 한국 경제는 분명 달라졌다. 외환보유액은 크게 늘었고 금융 시스템도 과거보다 안정적으로 관리되고 있다. 금융 규제와 위기 대응 체계 역시 이전보다 정교해졌다. 그럼에도 글로벌 충격이 발생할 때마다 환율과 금융시장이 크게 흔들리는 모습은 여전히 반복된다. 위기의 형태는 달라졌지만 구조적인 취약성은 완전히 사라지지 않았다는 뜻이다.

1500원은 단순 환율을 나타내는 숫자가 아니다. 한국 경제의 체력을 묻는 질문에 가깝다. 외부 충격이 올 때마다 같은 숫자 앞에서 긴장해야 한다면 그것은 시장의 문제가 아니라 구조의 문제일지도 모른다. 숫자가 경고음을 울리고 있다면 이제 금융시장의 변동을 넘어 한국 경제의 구조를 돌아볼 때다.

이정환 금융부장