이준석 “합리와 이성이라는 닻 내릴 것” 천하람 “사법 3법 강행은 李 대통령 복수”

이준석 개혁신당 대표는 5일 “국민의힘이 ‘사법부 수호’라는 깃발을 내걸고 장외투쟁의 배를 띄웠다. 그런데 그 배에 사법부의 판단을 정면으로 부정하는 세력을 태웠다”고 5일 말했다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국민의힘에 묻는다. 조희대 대법원장이 부정선거 카르텔이냐”며 “음모론의 바닷물을 들이킨 국민의힘은, 더 이상 보수가 아니다. 바닷물은 마실수록 갈증을 키운다”고 밝혔다.

이어 “보수 탈을 쓴 채 체제를 허무는 가장 위험한 형태의 급진세력이 돼가고 있다”며 “국민의힘이 비이성의 파도에 키를 내맡기는 동안 개혁신당은 합리와 이성이라는 닻을 내리겠다”고 덧붙였다.

천하람 원내대표는 “졸속으로 소위 사법 3법, 법왜곡죄, 대법관 증원, 재판소원을 강행처리한 것 이재명 대통령 전원합의체 판결에 대한 복수”라며 “감히 이재명 대통령이 권력을 잡는 데 고작 임명된 권력인 법관들이 방해한 것에 대해 괘씸죄를 묻고, 선출권력의 힘자랑을 하는 것”이라고 비판했다.

그는 “이재명 대통령은 대법원과 사법부에 대한 사적 복수를 하겠다는 것이 본의가 아니라면, 사법 3법에 대해 거부권을 행사해야 한다”며 “지금이라도 제대로 된 숙의가 이뤄지도록 할 때”라고 강조했다.

이 대표는 최고위 회의 직후 기자들과 만나 “보수정당은 그간 광우병 사태, 천안함 폭침, 세월호 관련 음모론에 대해 사실과 과학적 증거를 갖고 얘기하는 정당이었다”며 “음모론자들과 손잡으려 한다면 국민의힘은 포퓰리즘 정당이고 간판을 떼야 한다”고 언급했다.

개혁신당은 부정선거 팩트체크 플랫폼을 운영해 부정선거 의혹 관련 자료를 공유해 나갈 방침이다. 이 대표는 “끝없는 음모론에 대한 교정 시도를 계속해나가도록 하겠다”고 전했다.

최근 극우 성향의 유튜버 전한길씨와 부정선거 끝장토론을 진행한 그는 전 씨와 추가 토론에 대해서는 “언제든 환영한다”고 말했다.