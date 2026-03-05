- ‘특허기반 사업화 R&D’ 참여기업 모집…단발성 지원 한계 극복, 제품개발부터 양산까지 최대 3년 11억원 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 오는 12일~24일까지 중소·중견기업의 지식재산(IP) 기반 제품화 및 상용화를 전폭적으로 지원하는 ‘2026년 특허 기반 사업화 R&D(IP-R&BD)’ 참여기업을 모집한다.

‘특허기반 사업화 R&D(IP-R&BD)’는 특허정보를 이용해 제품전략 수립, 문제해결, 제품고도화, 생산공정 등 사업화 전 과정을 밀착 지원하는 지식재산 사업화 프로그램이다.

특히, 이번 사업은 그동안 현장에서 꾸준히 제기되어 온 단년도 지원의 아쉬움을 해소하기 위해 기존의 ‘특허로 제품혁신 지원사업’을 개편해 지원 기간과 범위를 대폭 확대했다.

지원 대상은 등록된 특허, 실용신안, 디자인 중 1건 이상을 보유한 중소기업 및 중견기업이다. 올해 총 100개 기업을 선정할 계획으로, 기업이 보유한 첨단기술의 사업화를 지원하는 ▷‘혁신기술 트랙’과 기술이전 기업의 상용화를 돕는 ▷‘기술거래 트랙’으로 나누어 맞춤형 솔루션을 제공한다.

기업은 1단계 지원을 통해 ‘신제품 기획’, ‘문제해결’ 등 최대 9000만원 상당의 지식재산 기반 혁신제품 개발 컨설팅을 받을 수 있으며, 결과물에 대한 시작품 제작부터 투자와 판로개척까지 지원받을 수 있다.

올해 우수 과제로 선정된 기업에 대해서는 제품고도화~양산까지 2년간 최대 10억원 상당의 2단계 지원을 제공하여, 기업이 보유한 특허가 돈 되는 제품이 되도록 상용화를 도울 예정이다.

지난해 시범 사업을 운영한 결과, ㈜비전테크는 누설전류 제한 기술이 적용된 차단기에 대한 문제를 특허정보를 통해 해결해 2026년 CES 혁신상을 수상하고 80억원 규모의 계약을 체결하는 성과를 달성했다.

또한, ㈜필메디는 마약 성분 감지기술을 바탕으로 일상에서 사용 가능한 마약 검출 키트를 새롭게 개발하여 대규모 공급계약을 진행중이다. 지식재산처는 이러한 우수 사례가 확산될 수 있도록 올해 지원 규모를 내실화했다.

지식재산처 김일규 지식재산정책국장은 “기존의 단기 지원 방식으로는 중소기업이 기술 장벽을 넘어 시장에 안착하는 데 어려움이 많았다”며 “이번 확대 개편을 통해 특허가 단순한 종이 서류를 넘어 기업의 ‘진짜 성장’을 이끄는 핵심 자산이 되도록 기술사업화 전 주기에 대한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

참여를 희망하는 기업은 지식재산처 누리집에 게시되는 사업공고를 확인하고, 한국발명진흥회 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다.