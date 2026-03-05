[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 2026학년도 초·중·고 신입생을 대상으로 입학준비금을 지원한다고 5일 밝혔다.

지원 대상은 안동시에 주소를 둔 신입생(외국인등록자 포함)으로, 초등학생 10만원, 중·고등학생 30만원을 준다.

신청 기간은 오는 11월 30일까지로 관내 재학생은 학교에 신청서를 제출하면 되고 관외 재학생은 주민등록지 읍·면·동 행정복지센터 방문하거나 오는 4월 이후 모바일 앱 ‘모이소’를 통해 신청할 수 있다.

공통 구비서류는 신청서, 주민등록등본, 통장사본이며 관외 학교 재학생의 경우 재학증명서를 추가로 제출해야 한다.

입학준비금은 교복, 스마트기기, 도서, 학용품 등 입학 준비에 필요한 물품 구입에 사용할 수 있으며 타 지역에서 이미 지원을 받은 경우에는 중복 지원이 불가하다.

권기창 안동시장은 “새 학년 새 출발을 앞둔 신입생과 학부모에게 입학준비금이 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 학생과 학부모 모두가 체감할 수 있는 교육지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.