고객 감동 사례를 바탕으로 심사

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 지난 4일 김포공항 화물청사에서 2025년 하반기 고객 서비스 우수직원을 선정하고 시상식을 진행했다고 5일 밝혔다.

티웨이항공은 홈페이지를 통해 고객으로부터 접수된 칭찬 사연을 토대로 내부 심사를 거쳐 고객 서비스 우수 임직원을 선정하고 있다. 선정된 임직원에게는 고객 서비스 품질 향상에 기여한 공로를 인정해 소정의 포상도 함께 진행된다.

지난해 하반기 수상자로는 바르셀로나지점 이탈로 데 실바 매니저, 후쿠오카지점 신승섭 매니저, 객실승무 권혜영 매니저 그리고 한지은 매니저가 공동 선정됐다.

먼저 바르셀로나지점 이탈로 데 실바 매니저는 현지에서 고령의 탑승자가 편안하게 항공편을 이용할 수 있도록 좌석 지정 및 휠체어 서비스 지원 등 세심한 배려로 보호자의 걱정을 덜어주며 진심 어린 서비스로 감동을 전했다.

후쿠오카지점 신승섭 매니저는 보안 검색대 통과 후 지갑 분실 사실을 알게 된 승객이 불안해하지 않도록 적극적인 자세로 임하여 분실물을 찾을 수 있게 노력했으며, 행복하게 여정을 마무리할 수 있도록 도왔다.

객실승무 권혜영 매니저 그리고 한지은 매니저는 한국으로 돌아오는 기내에서 몸에 불편을 느낀 임산부 승객을 위해 지속적으로 증상을 확인하며, 곁을 지키는 등 세심한 대응으로 안전하게 귀국할 수 있도록 도왔다.

티웨이항공 관계자는 “현장에서 고객을 직접 응대하는 임직원들의 세심한 배려와 책임감 있는 자세가 곧 티웨이항공 서비스 경쟁력의 기반”이라며 “앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울이며 진정성 있는 서비스를 통해 더욱 안전하고 편안한 여행 경험을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.