[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 1단계 교재 ‘잉글리시 웨이브스(English Waves)’의 성공적인 안착을 바탕으로 2단계 교재 개발을 완료하고 본격적인 배포·활용에 나선다고 5일 밝혔다.

이번 2단계 교재는 디지털 콘텐츠와 학부모 가이드를 제작하여 어린이의 흥미를 높이고 가정 연계 학습을 강화했다. 또 애니메이션과 영어노래(챈트) 등 다양한 디지털 콘텐츠를 확장해 어린이들의 흥미와 몰입도를 높이고, 학부모용 가이드(Parents’ Guide)를 함께 제작·보급하여 가정에서도 자연스럽게 학습이 이어질 수 있도록 했다.

나이와 수준에 맞춘 맞춤형 설계를 적용해 ▷유치부 대상 ‘부기 스테이션(Boogi Station)’ ▷초등 1~2학년 대상 ‘루 스테이션(Roo Station)’으로 구성하고, 단계별 스토리북 8권과 워크북 8권 등으로 총 32권을 제공한다.

부산의 대표 명소인 광안리해수욕장, 부산시민공원, 영화의 전당, 감천문화마을, 영도대교 등의 상징적 공간을 이야기 배경으로 활용해 지역에 대한 친숙함을 자연스럽게 높이도록 구성했다.

특히 기존 아동중심·내용중심 학습법을 반영하고, 미국 콜럼버스 주립대 TESOL 전임교수 등 영어교육 전문가와 아동발달 전문가의 감수를 통해 교재의 전문성과 신뢰성을 확보했다. 시는 이와함께 잉글리시 웨이브스(English Waves)의 활용도를 높이기 위해 온·오프라인 전반에 걸친 활용체계를 구축하기로 했다.

박형준 시장은 “2단계 ‘잉글리시 웨이브스(English Waves)’는 1단계 교재의 높은 활용도와 만족도를 바탕으로 어린이들의 눈높이와 학부모 기대, 전문가의 의견을 반영하여 더욱 세심하게 보완했다”며 “ 영어를 재미있고 즐겁게 접하도록 영어 프로그램 개발과 보급을 확대해 우리 아이 영어교육 걱정 없는 도시를 조성하도록 노력하겠다”고 전했다.