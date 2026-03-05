[헤럴드경제=문영규 기자] 잉글랜드 프로축구 맨체스터 유나이티드(맨유)의 레전드인 대런 플레처(42)의 아들이 경기 중 돌연 퇴장을 당하고 출전까지 정지된 가운데, 상대편 선수에게 동성애 혐오 발언을 했다는 사실이 알려져 논란이 일고 있다.

영국 BBC 방송은 4일(현지시간) 맨유의 미드필더 잭 플레처(18)가 경기 중 상대 선수에게 동성애 혐오 발언을 한 혐의로 잉글랜드축구협회(FA)로부터 6경기 출전 정지 징계와 1500파운드(약 290만원)의 제재금을 부과받고 대면 교육 프로그램을 의무적으로 이수해야 한다고 보도했다.

잭 플레처는 선수 시절 맨유와 스코틀랜드 국가대표팀에서 활약했던 미드필더 대런 플레처의 쌍둥이 아들 중 하나로 잉글랜드 19세 이하(U-19) 대표로 활동하고 있다.

플레처는 지난해 10월 반즐리와의 잉글랜드풋볼 리그(EPL) 트로피 경기에서 전반 7분 선제골을 넣었으나 팀이 2-3으로 끌려가던 후반 17분 퇴장당했다. 이날 경기는 맨유가 2-5로 대패했다.

당시에는 플레처의 퇴장 사유가 명확하게 알려지지 않으나 FA는 플레처가 상대 선수를 ‘게이 보이’(gay boy)라고 불러 퇴장당했다고 확인했다.

잭 플레처는 “동성애 혐오로 그 말을 할 의도는 전혀 없었다”고 주장했다. FA 상벌위원회는 이를 받아들였지만, 징계는 해야 한다고 판단했다.

FA는 플레처와 구단 모두 징계를 수용했다고 전했다.

잭 플레처는 “순간적인 감정에 휩싸여 사용한 모욕적인 단어에 대해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

한편 이날 경기에는 쌍둥이 형제인 타일러도 함께 뛰었고, 대런 플레처는 관중석에 있었다.

잭 플레처는 아버지에 이어 맨유의 선수가 됐고 지난해 12월 애스턴 빌라와 경기에서 EPL 데뷔전을 치렀다. 현재까지 맨유 1군에서 3경기에 출전했다.