[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원문화재단(대표 곽도용) 수원SK아트리움은 오는 4월 25일, 수많은 시청자의 인생 드라마로 손꼽히는 tvN 드라마 원작의 연극 ‘나의 아저씨’를 대공연장 무대에 올린다고 밝혔다.

이번 공연은 백상예술대상 TV부문 드라마 작품상, 극본상 등 3관왕을 휩쓸며 대한민국 드라마 역사에 한 획을 그은 동명의 원작을 연극으로 각색한 작품이다. 삶의 무게를 묵묵히 버텨내는 40대 ‘박동훈’과 거친 세상 속에서 스스로를 지키며 살아온 20대 ‘이지안’이 서로의 삶을 투영하며 진정한 위로를 나누는 과정을 밀도 있게 그려냈다.

특히 연극 ‘나의 아저씨’는 원작의 감동적인 서사를 무대라는 한정된 공간 안에서 배우들의 생생한 호흡과 섬세한 연출로 재구성하여, 드라마와는 또 다른 깊은 몰입감을 선사할 예정이다. “아무것도 아니다”, “행복하자”와 같이 시청자들의 가슴을 울렸던 명대사와 음악이 무대 위에서 실시간으로 전달되며 관객에게 따뜻한 치유의 시간을 제공할 것으로 기대를 모은다.

수원SK아트리움은 고물가 시대에 시민들의 문화 향유 기회를 확대하고자 특별한 할인 정책을 마련했다. 오는 3월 6일부터 3월 13일까지 8일 동안 진행되는 ‘선예매 기간’에 티켓을 구매할 경우, 전석 25% 할인 혜택을 받을 수 있다. 수준 높은 공연을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 절호의 기회다.

수원문화재단 관계자는 “수원SK아트리움은 전 세대가 공감할 수 있는 우수한 기획 공연을 꾸준히 선보여 왔다”며, “이번 ‘나의 아저씨’에서는 각자의 삶을 돌아보게 하는 따뜻한 이야기를 선보일 예정으로, 가족, 연인, 친구와 함께 공연장에서 봄날의 특별한 시간을 보내시길 바란다”고 전했다.

이번 공연은 4월 25일 토요일 오후 2시와 7시, 총 2회에 걸쳐 수원SK아트리움 대공연장에서 진행된다.