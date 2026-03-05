[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 한국 골퍼들을 위한 단조 아이언 ‘엑스 포지드 스타 플러스 2.0(X FORGED STAR PLUS 2.0)’을 국내 공식 출시한다고 5일 밝혔다.

엑스 포지드 스타 플러스 2.0은 2024년 한국 시장을 위해 캘러웨이골프 미국 본사와 한국팀이 최초로 공동 개발한 ‘엑스 포지드 스타 플러스’의 헤리티지를 계승하면서, 소재와 설계를 전면 업그레이드해 완성도를 끌어올린 한국형 아이언 모델이다.

이번 2.0 버전은 기존 S20C 연철 대신 S15C 연철 소재의 1피스 단조 바디를 적용해 임팩트 순간 손에 전해지는 밀도 높은 피드백과 섬세한 타구감을 구현했다. 여기에 안정적인 무게 배분과 솔 설계 개선을 더해, 부드러운 타구감과 함께 보다 향상된 관용성과 일관된 비거리 성능까지 잡았다.

솔 설계도 기존 모델 대비 두께를 최적화해 관용성과 안정감을 한층 향상시키는 동시에, 진화된 트라이솔(Tri-Sole) 구조에 4면 가공을 적용해 솔을 시각적으로 슬림하게 완성했다. 웨지 구성은 보다 정교한 숏게임을 위해 전문 웨지 형상을 구현, 아이언에서 웨지로 이어지는 세트 간 일체감을 높이고, 다양한 상황에서도 일관된 퍼포먼스를 유지할 수 있도록 했다.

올 4월에는 경량 헤드(Lightweight Version) 옵션도 출시될 예정이다. 스윙 스피드가 빠르지 않은 골퍼들도 한국형 아이언의 탁월한 타구감과 퍼포먼스를 경험할 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다.

엑스 포지드 스타 플러스 2.0 아이언은 스틸과 그라파이트 샤프트 옵션으로 출시된다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “엑스 포지드 스타 플러스 2.0은 단순한 후속 모델이 아니라, 보다 향상된 관용성, 보다 긴 비거리, 보다 부드러운 타구감을 중심에 두고 한국 골퍼들의 플레이 DNA를 응축해 완성한 진화 모델”이라며 “타구감, 관용성, 셋업 안정감까지 모든 요소에서 ‘한국형 아이언의 자격’을 증명하는 제품이 될 것”이라고 밝혔다.