전반 42분 쐐기골…후반 시작때 교체

[헤럴드경제=조용직 기자] 축구 국가대표 공격수 오현규(24·베식타시)가 튀르키예 컵대회에서도 골을 터뜨리며 이적 후 5경기에서 4골째를 기록했다.

오현규는 5일 오전(한국시간) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 차이쿠르 리제스포르와의 2025-2026 튀르키예 쿠파스(튀르키예 컵) C조 4라운드 홈 경기에 선발 출전해 베식타시가 2-0으로 앞서 있던 전반 42분 추가 골을 작렬하며 4-1 완승에 기여했다.

오현규가 베식타시 입단 후 공식전 5번째 출전 경기에서 기록한 4호 골(1도움)이었다.

오현규는 이날 4-3-3 대형에서 최전방 공격수로 선발 출전했다. 오현규는 팀이 2-0으로 앞선 전반 42분 팀동료 오르쿤 쾨크취의 슈팅이 골키퍼에게 막혀 흘러나온 공을 밀어 넣었다.

일찌감치 승기를 잡은 데다 오는 8일 맞수 갈라타사라이와 리그 홈 경기를 앞둔 베식타시는 후반 들어 주축 선수들을 차례로 벤치로 불러들였다. 오현규는 후반 시작하면서 무스타파 헤키몰루와 교체됐다.

3승 1무로 승점 10을 쌓은 베식타시는 페네르바체(승점 9·3승 1패)를 제치고 C조 선두를 달렸다.

겨울 이적시장에서 벨기에 헹크를 떠나 베식타시 유니폼을 입은 오현규는 튀르키예 쉬페르리그 데뷔전이던 지난달 9일 알란야스포르와 홈 경기(2-2 무승부)부터 정규리그 3경기 연속 골을 기록하며 강렬한 인상을 남겼다. 데뷔전부터 3경기 연속골을 넣은 선수는 구단 역사상 오현규가 최초다.