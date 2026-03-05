MWC26서 스타트업 15곳 대표와 점심 미팅 올해 80곳 지원 시작으로 매년 단계적 확대

[헤럴드경제(바르셀로나)=차민주 기자] SK텔레콤은 정재헌 최고경영자(CEO)가 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 MWC26에서 국내 스타트업 대표들을 만나 ‘AI 동반자’가 될 것을 약속했다고 5일 밝혔다.

SKT는 MWC26 부대행사인 ‘4YFN(4 Years From Now)’에서 ‘SKT 스타트업 전시관’을 열고, 인공지능(AI) 및 사회·환경·지배구조(ESG) 분야의 스타트업 15곳의 전시를 지원하고 있다.

SKT에 따르면 정 CEO는 지난 3일(현지시간) 전시에 참여한 스타트업 15곳 대표들과 점심 미팅을 갖고 스타트업 생태계 활성화를 위해 마련한 계획과 비전을 설명했다. 이 자리에서 정 CEO는 스타트업 대표들의 기술과 사업 모델을 살펴보고, 글로벌 진출과 대기업 협업 과정에서의 고충에 관해 이야기를 나눈 것으로 전해졌다.

특히 정 CEO는 정부의 ‘창업·벤처 정책 비전’과 ‘벤처 4대 강국 도약 종합대책’ 등 AI 분야 스타트업 육성 의지를 언급하면서 “SKT도 이러한 정부의 의지에 적극 화답하는 차원에서 스타트업의 ‘AI 동반자’가 될 것을 약속한다”고 밝혔다. 그러면서“SKT는 오는 2030년까지 총 5년간 다양한 방식을 통해 스타트업 500곳의 육성을 지원하겠다”고 강조했다.

SKT는 먼저 올해 총 80개의 스타트업을 지원할 예정이다. ▷SKT의 스타트업 액셀러레이팅 프로그램 ‘SKTCH(스케치) for Good’ 및 ‘SKTCH with AI’ 운영 ▷스타트업 협업 플랫폼 ‘SKTCH’ 통한 지원 ▷대전·세종 창조경제혁신센터 연계 파트너 활동 ▷예비창업·초기창업·창업도약패키지 등 정부 지원사업 참여 협업 ▷1:1 상담 밋업(Meet-Up) 등을 통해서다.

이어 매해 지원 스타트업 수를 단계적으로 늘릴 계획이다. 구체적으로 2027년 90곳, 2028년 100곳, 2029년 110곳, 2030년 120곳 등 총 5년 동안 한 해 평균 100곳의 육성을 지원한다.

SKT 관계자는 “정재헌 CEO의 ‘AI 동반자’ 약속은 단순한 선언이 아니라 SKT가 보유한 AI 기술·인프라·사업 역량을 스타트업과 연계해 함께 성장하겠다는 실행 전략”이라며 “SKT는 앞으로도 스타트업이 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 전방위적인 협력을 이어갈 것”이라고 했다.