‘거주지 내 통근 취업자 비율’도 85.8% 道 최고 수준

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시는 2025년 하반기 주요 고용지표에서 경기도 1위를 기록하며 지역 내 일자리 기반과 고용 안정성이 높은 수준임을 확인했다고 4일 밝혔다.

포천시는 2025년 하반기 기준 ‘거주지 내 통근 취업자 비율’이 85.8%로 경기도 최고 수준을 기록했다. 거주지 내 통근 취업자 비율은 지역에 거주하는 취업자 가운데 동일 지역에서 근무하는 비율을 의미하는 지표로, 해당 수치가 높을수록 지역 내 일자리 기반이 안정적으로 형성되어 있음을 나타낸다.

포천시의 경우 대다수 취업자가 타 지역으로 이동하지 않고 지역 내에서 근무하는 구조가 형성된 것으로 나타났다.

이와 함께 ‘핵심 생산연령층(15세~64세) 고용률’도 73.1%를 기록하며 경기도 1위를 달성했다. 이는 지역 산업의 활력과 지속적인 일자리 창출 정책이 실제 고용 지표 개선으로 이어졌음을 보여주는 결과로 평가된다.

시는 그동안 산업단지 활성화와 중소기업 지원 확대, 맞춤형 취업 지원사업 추진 등을 통해 지역 내 일자리 창출과 고용 안정 기반을 강화해 왔다. 특히 시민이 지역 내에서 일하고 정착할 수 있는 고용 환경을 조성하는 데 정책 역량을 집중해 온 점이 이번 성과로 이어졌다.

송보경 일자리경제과장은 “이번 성과는 기업과 시민, 그리고 행정이 함께 지역 산업 발전을 위해 노력한 결과”라며 “앞으로도 지역 특성을 반영한 전략적 일자리 정책을 지속적으로 추진해 양질의 일자리를 확대하고 안정적인 고용 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

포천시는 앞으로도 산업 경쟁력 강화와 기업 지원 정책을 통해 지역 내 일자리 창출 기반을 더욱 확대하고, 시민이 일하기 좋고 안정적으로 정착할 수 있는 도시 환경을 만들어 나갈 계획이다.