3월 5일부터 26일까지 신청 접수…EU 공급망 실사 지침 대응 기반 구축 심층 진단·맞춤 컨설팅·국제 인증 취득까지 패키지 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 2026년 중소기업 ‘기후공시·공급망 실사 대응 기반 구축’ 사업에 참여할 기업을 3월 5일부터 3월 26일까지 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 2028년 7월부터 시행 예정인 EU 공급망 실사 지침 등 강화되는 글로벌 환경·기후 규제에 대비해 국내 협력 중소기업이 공급망 재편 리스크를 사전에 점검하고 대응 체계를 구축하도록 지원하기 위해 마련됐다.

특히 올해부터는 개별 기업 지원 방식 외에 원청기업과 협력 중소기업, 수행기관이 함께 참여하는 ‘컨소시엄’ 모집 방식이 새롭게 도입됐다. 이를 통해 원청기업의 요구사항을 반영한 맞춤형 설루션을 제공할 계획이다.

선정된 기업에는 전문가의 현장 방문을 통해 경영 체계와 리스크 요인을 종합적으로 분석하고 개선 방안을 도출하는 심층 진단이 우선 실시된다.

심층 진단 결과에 따라 보통 수준 기업에는 에너지 효율화, 산업안전보건, 온실가스 배출량 측정 및 인벤토리 구축 등 취약 지표 개선을 위한 컨설팅을 지원한다. 우수 수준 기업에는 지속가능경영보고서 작성과 국제 인증 취득 등을 연계 지원한다.

아울러 자가진단 참여 기업 등을 대상으로 국민은행, 농협은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, iM뱅크 등 민간은행 이용 시 우대금리를 제공해 기업의 금융 부담을 완화할 예정이다. 사업 종료 이후에는 만족도 조사 등을 통해 성과를 점검하고 지속적인 사후 관리도 이어갈 계획이다.

이번 사업에 대한 자세한 내용은 중소벤처기업부 누리집에서 확인할 수 있으며, 신청은 ESG 통합플랫폼을 통해 가능하다.