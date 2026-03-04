SW 기반 물류 플랫폼 전략 “화낙·긱플러스 등 로봇기업과 협업” AI가 경로 짜고, 로봇이 물류 옮기고 “아틀라스 물류 현장 투입 준비” “중동 사태 해운 운임 상승 가능성”

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대글로비스가 소프트웨어 역량을 바탕으로 다양한 로봇을 물류 현장에 투입할 계획이라고 밝혔다.

이규복 현대글로비스 대표는 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)’ 현장에서 헤럴드경제와 만나 “현대글로비스는 물류 서비스 회사지만, 시스템 통합(SI) 기업 성격도 갖고 있다”며 “창고 제어 시스템(WCS) 등 핵심 소프트웨어는 내재화했고 하드웨어는 여러 파트너와 협력해 고객에게 최적의 자동화 솔루션을 제공하고 있다”고 말했다.

그러면서 “현대차그룹 내 로봇뿐만 아니라 일본 산업용 로봇 기업 화낙, 중국 자율이동로봇(AMR) 기반 물류 자동화 기업 긱플러스 등과도 이미 협업 중”이라고 덧붙였다.

현대글로비스는 지난 2023년 물류 자동화 소프트웨어(SW) 개발 역량을 확보하기 위해 국내 기업 알티올 지분 70%를 인수했다. 이를 바탕으로 이번 전시회에서는 자회사 알티올과 공동 개발한 창고제어시스템 플랫폼 ‘오르카’를 통해 자동화 설비를 직접 제어하는 모습을 선보였다.

이날 전시장에서 가장 큰 공간을 차지한 설비는 현대글로비스의 ‘6-way 셔틀 시스템’인 ‘팔레트 셔틀’이었다. 팔레트 위에 화물을 올려두자 운반 로봇이 장착된 셔틀이 레일을 따라 미끄러지듯 이동하며 지정된 보관 위치로 옮기는 모습이 시연됐다. 출고 과정에서도 동일한 방식으로 셔틀이 자동으로 화물을 가져오는 구조다.

이 설비는 플랫폼 ‘오르카’로 통합 제어된다. 시스템은 창고 구조와 물동량을 분석해 장비 배치와 화물 이동 경로를 최적화한다.

팔레트 셔틀이 화물을 작업 구역으로 옮기자 곧바로 로봇 피킹 공정이 이어졌다. 자율주행 물류 로봇(AMR)인 ‘모베드’가 물품을 싣고 작업 구간 사이를 오가며 운반 역할을 수행하는 모습도 볼 수 있었다. 상자를 실어 나르면, 현대글로비스가 자체 개발한 ‘원키트 피킹 자동화 기술’이 적용된 로봇이 이를 집어 올려 지정된 보관 위치로 옮기는 방식이다.

팔레트 셔틀 시스템은 실제 물류 현장에도 적용되고 있다. 이 대표는 “고객사 물류센터에도 해당 솔루션을 구축하고 있다”며 “지난해에는 에코프로머티리얼즈 전구체 창고에 물류 자동화 시스템을 구축했고, 현재는 에코프로씨엔지 물류센터 구축도 진행 중”이라고 말했다.

이어 “현대글로비스는 3PL(제3자 물류) 사업을 함께 수행하고 있기 때문에 다양한 산업 고객을 대상으로 물류센터 자동화 솔루션을 제공하고 있다”며 “화물 특성과 물성에 맞는 설비와 자동화 시스템을 조합해 고객 맞춤형 물류 환경을 구축하고 있다”고 설명했다.

현대글로비스 부스에서는 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 모형도 국내에서 처음 공개됐다. 미국에서 들여온 비구동 모델로, 사진을 찍기 위해 몰려든 관람객들의 발길이 끊이질 않았다.

이 대표는 “현재 미국 조지아주 서배너의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 내 현대글로비스 통합물류센터에서 아틀라스를 먼저 학습시키고 있다”며 “물류 작업은 제조 공정보다 상대적으로 단순해 피지컬 AI를 먼저 적용하기에 적합하다”고 말했다.

이어 “2028년에는 고도화된 물류 작업에 아틀라스를 먼저 투입하고 이후 2030년에는 제조 공정에도 확대 적용할 계획”이라고 밝혔다.

현대글로비스는 자동화 물류 기술 확대와 함께 해운 사업도 지속적으로 강화할 계획이다. 이 대표는 “자동차 운반선뿐 아니라 벌크선과 원유선, 가스선 등을 운영하고 있으며 운송 영역을 지속적으로 확대하고 있다”며 “폐배터리 리사이클링과 중고차 등 신사업도 적극 추진할 것”이라고 덧붙였다.

중동 정세 불안과 관련해 해운업계에는 오히려 수익 기회가 될 수 있다는 전망도 내놨다.

이 대표는 “2024년 홍해 사태 당시에도 공급망이 교란되면서 해상 운임이 크게 상승했다”며 “당시 운임이 약 두 배까지 오르면서 해운·물류 기업들이 상당한 수혜를 본 바 있다”고 말했다.

그는 “현대글로비스는 자동차 운반선뿐 아니라 원유선, 벌크선, 가스선 등 다양한 선종을 운영하고 있다”며 “중동 사태로 해상 운임이 상승할 경우 수익성 측면에서는 긍정적인 기회가 될 수 있다”고 밝혔다.