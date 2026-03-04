34년 전 인권 변호사 시절 도왔던 필리핀 노동자 “덕분에 후배들 억울한 일 없어”

[헤럴드경제=서영상(마닐라) 기자] 필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 34년 전 인권 변호사 시절 도왔던 필리핀 노동자 출신 아리엘 갈락 씨와 4일(현지시간) ‘깜짝 만남’을 가졌다.

청와대에 따르면 이 대통령은 인권 변호사 시절인 1992년에 한국의 한 공장에서 근무하다가 불의의 사고를 당하고도 보상을 받지 못한 채 필리핀으로 귀국한 그의 안타까운 사연을 접했다.

고향에 있는 가족들을 부양하기 위해 밤낮없이 일하다 한 팔을 잃은 채 강제 출국당한 그의 사정을 들은 이 대통령은 1년여의 재심 절차를 진행한 끝에 갈락 씨가 요양인정과 산업재해보상금을 받을 수 있게 도왔다.

갈락 씨는 이 대통령과 만난 자리에서 “알아봐 주시고 만나 뵐 수 있어서 영광이고 감사하다”며 “비록 사고를 당했지만 한국에 대해 늘 좋은 기억을 갖고 있다”고 말했다.

이 대통령은 “(당시는) 산업재해를 당한 외국인들의 강제 출국이 흔하던 시절”이라고 회고하며 “덕분에 (지금은) 후배들은 억울한 일이 없다”고 했다.

또 “한국 사람들도 외국에 노동자로 많이 나가서 일하는데 어떤 시기, 어느 곳에서 일하든 똑같은 권리와 자유를 가지고 있다”며 “억울했을 텐데 한국에 대해 좋은 기억을 갖고 있어 줘서 감사하다”고 덧붙였다.

이어 “헌법에는 명기되어 있지만 헌법대로 하지 못했는데 덕분에 후배들은 억울한 일이 없다”고 언급했다.

이 대통령은 갈락 씨에게 근황을 묻고, 동석한 딸을 보며 “잘 키우셨다”고 덕담하기도 했다.

이 대통령의 부인 김혜경 여사는 준비한 수박 주스를 갈락 씨에게 권하기도 했다.

갈락 씨와의 인연은 이 대통령이 펴낸 자서전에도 수록됐다. 자서전에서 이 대통령은 “갈락에게 그 돈이 사과나 위로가 될까 싶었다. 기쁘기보다 그날따라 내 굽은 팔은 더 많이 아팠고 술은 더 많이 마셨던 것 같다”고 적었다.

이 대통령은 갈락 씨에게 자서전을 선물하고 함께 기념사진을 찍었다.

강유정 청와대 대변인은 “한국과 필리핀 양국 정부는 국민 교류가 더욱 활성화하고 상대국에서 안전하게 체류할 수 있게 정책적, 제도적 뒷받침을 더욱 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.