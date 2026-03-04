2024년 12월 한도 소진으로 판매종료 고신용 소상공인 최대 3000만원 지원

[헤럴드경제=정호원 기자] 금융권은 2024년 말 한도 소진으로 판매가 중단됐던 ‘희망플러스 신용대출’의 재추진 논의에 착수했다. 은행권의 생산적 포용금융 확대 차원에서다.

4일 금융권에 따르면, 금융위원회는 이날 6대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협·기업은행) 본부장급 임원 및 금융소비자단체가 참석한 가운데 ‘은행 공공성 확대를 위한 현장 간담회’를 열고 이 같은 방안을 논의했다. 금융위가 은행 공공성 확대를 주제로 간담회를 개최한 것은 이번이 처음이다.

‘희망플러스 신용대출’은 지난 2022년 1월 도입된 ‘희망대출플러스’ 프로그램의 일환이다. 코로나19 피해를 본 고신용(개인평점 920점이상) 소상공인에게 최대 3000만원까지 연 3.3% 수준의 저금리로 자금을 공급하는 은행권 신용대출 상품이다.

해당 상품은 신용보증기금과 14개 은행의 협약에 따른 보증대출 형태로 운영됐다. 신보가 정부 예산을 바탕으로 이차보전(차주 금리와 은행 이자 비용의 차액 지원)을 지원하는 방식이다. 당초 1년 한시 상품이었으나 한 차례 연장됐으며, 전 은행권 합산 2조4000억원 한도가 모두 소진되면서 지난 2024년 12월 판매가 종료된 바 있다.

이날 간담회에서는 포용금융 정책의 실효성을 높이기 위한 인센티브 방안도 논의됐다. 은행권은 현재 새희망홀씨II, 햇살론 등에 적용 중인 ‘가계대출 총량 관리 대상 제외’ 혜택을 포용금융 상품 전반으로 확대해달라고 요청한 것으로 파악됐다. 이와 더불어 포용금융 상품 취급 시 연 소득 범위 내로 제한된 신용대출 규제를 완화해야 한다는 의견도 제기됐다.