[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 초․중․고등학교를 입학하는 신입생에게 입학축하금 10만원과 고등학교 신입생 교복구입비 34만원을 지원한다고 4일 밝혔다.

입학축하금은 기장군에 주민등록(2026. 3. 3. 기준)을 두고 초·중·고등학교와 대안교육기관에 입학하는 학생이라면 1인당 10만원을 지원받을 수 있다.

또 고등학교 입학생의 경우 교복구입비도 지원한다. 2026년 3월 1일 기준 기장군에 주민등록이 되어있고, 교복을 입는 고등학교 및 부산시외 중학교(부산시내 중학생은 교육청에서 지원), 대안교육기관에 입학하는 신입생이다. 1인당 최대 34만원을 지원하며, 동하복비 포함 금액이다.

입학축하금과 교복구입비는 지난 3일부터 오는 12월 11일까지 학생 본인이나 부모․보호자가 주소지 읍·면 행정복지센터 방문 신청하거나 정부24(보조금24)사이트에서 온라인 신청이 가능하다. 신청 후 주소지 및 입학 여부 등 지원 자격 여부 확인 절차를 거쳐 신청일 다음 달 중순 이후에 신청 계좌로 지급받을 수 있다.