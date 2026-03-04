전문성·실행력 강화…핵심현안 추진동력 확보

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 2026년 3월 5일자로 국·과장급 16명에 대한 전보인사를 단행했다.

이번 인사는 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’에 따라 오는 7월1일 전남광주통합특별시 출범을 차질 없이 준비하고, 군공항 이전과 5·18민주화운동 제50주년 준비 등 주요 현안을 속도감 있고 안정적으로 추진하기 위한 것으로, 강기정 시장의 시정 운영 의지를 담고 있다.

광주시는 이번 인사에서 전문성과 조직관리 역량을 갖춘 간부 공무원들을 전진 배치함으로써 행정통합 준비와 핵심 정책의 실행력을 강화한다고 인사방침을 밝혔다.

국장급인 광주전남행정통합실무준비단장에는 전은옥 문화체육실장을, 통합공항미래도시본부장에는 소진호 비서실장을, 문화체육실장에는 황인채 시민소통과장을 임명했다.

전은옥 광주전남행정통합실무준비단장은 풍부한 행정 경험과 정무 감각을 갖춰 통합 과정에서 발생할 수 있는 현안을 조율하고, 통합조직 설계 등 행정통합 전반을 총괄하는 중추 역할을 수행하며 통합특별시 출범 준비에 속도를 낼 계획이다.

소진호 통합공항미래도시본부장은 군공항 이전과 범정부 협력, 지역 간 소통을 총괄한다. 통합공항 건설과 연계한 미래도시 구상 등 중장기 과제를 체계적으로 추진해 지역경제의 새로운 지도를 그릴 계획이다.

황인채 문화체육실장은 현장 중심 소통 역량을 바탕으로, 광주의 문화자산을 시민체감형 정책으로 강화하고 문화중심도시 조성을 지속 추진한다.

과장급은 13명이 임명됐다. 광주시는 5·18민주화운동 제50주년을 체계적으로 준비하기 위해 ‘5·18민주화운동 50주년 기획단’을 구성하고, 단장에 여경희 5·18민주과장을 임명했다. 제50주년을 계기로 5월 정신의 역사적 의미를 재조명하고, 보편적 가치 확산과 미래세대 계승을 위한 실행 계획을 마련할 방침이다. 광주시는 5·18민주화운동 제50주년이 단순한 추모와 기념을 넘어 오월정신의 가치 확산과 지역발전 동력 확보의 계기로 삼을 계획이다.

김상율 인사정책관은 “이번 인사는 특별법 통과 이후 조직의 기획력과 실행력을 동시에 강화하는데 초점을 맞췄다”며 “행정통합실무준비단과 5·18민주화운동 50주년 추진기획단 등 전담체계를 강화해 ‘특별시민’의 기대에 부응하는 가시적인 성과를 내겠다”고 밝혔다.

한편, 광주시는 국·과장급 전보를 시작으로 5급 이하 후속 인사도 순차적으로 시행해 조직의 안정과 정책 추진 동력을 동시에 확보할 계획이다.