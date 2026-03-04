생성형 AI 제작 지원 신규 도입…중소 게임사 기술 경쟁력 강화 제작부터 마케팅까지 성장 단계별 맞춤 지원…민간 파트너사 15개사 연계로 원스톱 성장 인프라 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시와 서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 생성형 AI가 게임 개발 전 과정의 게임체인저로 부상하는 환경 변화에 대응하고 중소 게임기업의 사업화 성공률을 지원하기 위해 ‘2026 게임콘텐츠 사업화 지원사업’ 참가기업을 모집한다.

이 사업은 AI 기반 제작혁신과 성장 단계별 맞춤 지원 체계를 통해 가시적 성과 창출을 목표로 하며 ▲ AI 활용 게임 제작 지원(신규) ▲ 게임 일반 제작 지원 ▲ 게임 마케팅 지원 3개 분야에서 총 13개사(총 3.3억 원)를 선정한다.

모집 기간은 2026년 3월 26일까지이며, 선정 기업의 국내외 시장 경쟁력 강화를 위해 게임 개발·제작 활성화는 물론 글로벌 시장 진출까지 적극 지원할 계획이다.

SBA는 전년도 지원한 8개사가 글로벌 다운로드 450만 건, 글로벌 매출 105.3억 원의 성과를 거두며 글로벌 진출 가능성을 입증했다고 밝혔다.

(주)사달러의 ‘건즈타워’는 글로벌 누적 80억 다운로드를 기록한 프랑스의 대형 퍼블리셔 ‘부두(Voodoo)’와 계약을 체결하며 북미 시장 진출의 교두보를 마련했다.

그램퍼스의 ‘BTS쿠킹온: 타이니탄 레스토랑’은 글로벌 170여 개국에 출시되어 큰 호응을 얻었으며, BTS의 3월 광화문 공연 연계 마케팅 등을 통해 글로벌 팬덤을 적극 공략 중이다.

슈퍼플래닛 역시 웹툰 기반 게임 ‘열렙!’으로 동남아 신시장을 개척하며 K-게임의 확장을 주도하고 있다.

올해 사업의 주목할 변화는 ‘생성형 AI 활용 게임 제작 지원’의 신규 도입이다. 대형 게임사가 자체 AI 모델을 내재화하며 기술 격차를 벌리는 상황에서, 중소 게임사가 비용 부담 없이 상용 AI 툴을 실무에 활용할 수 있도록 5개사에 기업당 1,000만 원을 직접 지원한다.

지원금은 ChatGPT·Claude(기획), Midjourney·Stable Diffusion(아트), GitHub Copilot(코딩), ElevenLabs·Suno(사운드), Runway·Luma(영상) 등 개발 공정별 생성형 AI 도구 구독료와 AI 도입 전략 컨설팅 비용(지원금의 20% 이내)에 활용할 수 있다.

AI 활용 제작 방식은 기존 전통 방식 대비 제작 기간 단축과 비용을 크게 절감할 수 있어, 게임 중소기업 및 인디 게임사의 소수인력으로도 경쟁력 있는 게임 콘텐츠를 제작하는 발판이 될 것으로 기대된다.

기존 게임 제작·마케팅 지원은 기업과 게임콘텐츠의 성장 단계에 따라 설계된다. 개발 중인 신규 게임의 완성도를 높이는 제작 지원(4개사, 기업당 최대 3,000만 원)과 출시 후 국내외 시장 안착을 위한 마케팅 지원(4개사, 기업당 최대 4,000만 원)으로 제작에서 글로벌 진출까지 맞춤형으로 필요한 지원 체계를 구축한다.

제작 지원금은 게임 개발·제작 인력의 내부 인건비로 활용할 수 있으며, 마케팅 지원금은 UA 광고(구글·페이스북·유니티 등), 현지화(번역·LQA), 인플루언서 홍보 등 국내외 시장 확산을 위한 마케팅 비용으로 사용할 수 있다.

선정 기업에는 사업지원금 외에도 전문가 게임성 진단 피드백, 역량강화 세미나, 투자·비즈니스 매칭, 입주 공간 제공 등 다양한 혜택이 함께 제공된다.

여기에 스마일게이트 스토브, 네오위즈, 컴투스 홀딩스 등 15개 민간 파트너사가 퍼블리싱·투자·클라우드·번역 등 분야별 전문 지원을 더함으로써, 선정 기업은 자금 지원을 넘어 개발부터 글로벌 진출까지 사업 전 과정에 걸친 실질적인 성장 인프라를 활용할 수 있다.

문구선 서울경제진흥원 창조산업본부장은 “올해는 ‘생성형 AI 활용 제작 지원’을 새롭게 도입해 중소 게임사의 AI 도입 비용 부담을 줄이고, 제작·마케팅까지 성장 단계별 지원을 촘촘히 연계해 글로벌 성과로 이어지도록 집중 지원하겠다”고 밝혔다.