7개 기초지자체 공동성명…서울역∼당정역 32㎞ 구간 반영 요청 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 4일 경부선 지하화 종합계획의 조속한 확정과 서울역∼당정역 구간의 대상노선 반영을 정부에 공식 요청했다.

구는 3월 4일 서울 용산역 민자역사 회의실과 역사 내 야외공간에서 열린 ‘경부선 지하화 추진협의회’ 공동성명 발표에 참여해, 경부선 서울역부터 당정역 32㎞ 구간이 철도 지하화 종합계획에 포함돼야 한다는 입장을 밝혔다.

이날 공동성명에는 최원석 구로구 부구청장이 참석했다.

국토교통부는 2025년 말까지 대상노선을 포함한 철도지하화 종합계획을 발표하겠다고 밝힌 바 있으나, 현재까지 구체적인 일정과 내용은 공개되지 않은 상황이다. 이에 따라 경부선 통과 지역을 중심으로 사업 추진 일정에 대한 관심이 이어지고 있다.

경부선은 구로구를 동서로 단절시키는 철도로 지역 생활권이 분리되고, 통합적 도시계획 수립과 균형발전에 제약 요인으로 작용해 왔다. 특히 구로역과 신도림역 일대는 주거지와 산업·상업지역이 혼재된 지역 특성상 철도로 인한 소음·진동과 안전 문제 등에 대한 주민 불편이 지속적으로 제기돼 왔다.

이 구간에는 철도차량기지가 포함돼 있어 지하화 이후 상부공간 개발이 이뤄진다면 생활권과 교통 네트워크 체계 개선은 물론 서남권 전략적 거점으로의 발전 가능성도 기대된다. 구는 이를 통해 도시 공간 활용도를 높이고 주민 생활환경 개선과 지역 활력 제고의 기반을 마련하겠다는 입장이다.

협의회는 철도 지하화가 △수도권 내 대규모 유휴공간 공급 △주택 공급 등 정책사업 실현 △도시를 잇는 대규모 녹지축 조성 △신산업 육성과 일자리 창출 △상권 회복을 통한 지역경제 활성화 등 다양한 파급효과로 이어질 것으로 기대하고 있다.

구로구 관계자는 “경부선 지하화는 지역 단절 문제를 해소하고 도시 공간 활용의 새로운 계기를 마련하는 사업”이라며 “철도지하화 종합계획이 조속히 확정되고 경부선 구간이 반영될 수 있도록 7개 지자체와 협력해 나가겠다”고 말했다.