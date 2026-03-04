- 정부 주도에서 범국민 참여 실천으로…1만 8000ha 나무심기 추진, 국민 모두가 참여

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 박은식)은 2026년을 ‘범국민 나무심기 원년’으로 삼고, 산림자원 조성사업과 범국민 나무심기 캠페인을 연계한 ‘2026년 범국민 나무심기 추진계획’을 정부대전청사에서 4일 발표했다.

이번 추진계획은 오는 2035 국가 온실가스 감축목표(NDC) 이행을 위해 기존 정부 주도의 조림 정책을 국민 실천운동으로 확장하는데 중점을 뒀다.

산림은 우리나라 전체 탄소흡수원의 97%를 담당하는 핵심 수단으로, 나무 1톤은 평생 약 1.84톤의 이산화탄소를 흡수·저장할 수 있다. 이에 산림청은 나무심기를 가장 구체적이고 실천 가능한 탄소중립 정책으로 보고 범국민 참여를 확대해 산림의 탄소흡수 기능을 한층 강화해 나갈 계획이다.

이를 위해 1월부터 12개 부처가 참여하는 범국민 나무심기 TF를 운영하고 있으며, NDC 이행을 위한 나무심기 참여 분위기 확산 및 부처별 유휴토지 등을 활용한 신규 탄소흡수원 발굴을 본격화하고 있다.

▶ 산림의 경제·사회·공익가치를 극대화하는 다양한 나무심기 추진

먼저, 산림청은 올해 총 1만 8천 헥타르(이하 ha), 3600만 그루 규모의 나무심기를 추진한다. 이는 서울 남산 면적의 약 60배에 달하는 규모이며, 연간 13만 톤의 이산화탄소를 흡수할 수 있는 효과가 기대된다.

경제림육성단지 등 9891ha에는 산업용재 공급 기반을 확충하고, 밀원수림과 지역특화 조림을 통해 산림의 경제적 가치를 높인다.

또한 큰나무 조림과 내화수림 조성 등 7,893ha의 공익기능 강화 조림을 추진하고, 산불피해지 복구 및 재해방지 조림을 전년 대비 3배로 대폭 확대하여 기후재난에 강한 숲으로 전환해 나간다.

아울러 기후대응 도시숲 90개소, 도시바람길숲 15개소, 생활밀착형 숲 82개소 등 총 260개소의 도시숲을 조성해 국민 생활권 녹색공간을 확대하고 도심 탄소저장 기능을 강화해 나간다.

▶ 유아부터 청·장년, 전국 어디서나 참여할 수 있는 나무심기의 장 마련

올해부터 기존 “내나무 갖기 캠페인”을 “범국민 나무심기 캠페인”으로 확대 해 국가 차원의 나무심기 운동으로 추진한다. 이를 통해 나무심기를 정부 사업을 넘어 국민 모두가 참여하는 일상 속 실천운동으로 정착시켜 나간다.

범국민 나무심기 캠페인은 ▷범국민 참여 나무심기 ▷기업·시민단체 연계 나무심기 ▷범정부 협업 나무심기 ▷나무 나누어주기로 운영한다.

전국 220개소에서 국민 참여형 나무심기 행사를 개최하고, 전국 133개소에서 46만본의 묘목을 무상 분양한다.

유아에서부터 청·장년, 대한민국에 사는 누구나 나무심기 행사에 참여할 수 있도록 지역별 특색을 살린 나무심기를 추진하여 범국민 참여 기반을 넓혀 나간다.

특히, 기후에너지환경부와 협력하여 나무심기 행사 참여 시 탄소실천포인트 신청이 가능하며, 참여가 곧 실천이 되고 실천이 보상으로 이어지는 선순환 구조를 마련해 국민의 자발적 참여를 유도한다.

자세한 행사 일정과 참여 방법은 산림청 누리집에서 확인할 수 있으며, 국민 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 다양한 정보를 제공한다.

봄철 나무심기 추진 기간은 남부지역 2월 하순부터 북부지역 5월 초순까지이며, 지역별 기후·토양수분 상태 등을 고려해 탄력적으로 추진해 식재 생존율을 높이고 생태적으로도 건강한 숲을 만들어 간다.

산림청은 범국민 나무심기를 통해 신규 탄소흡수원을 확충하고, 기후위기 대응과 지역균형발전 등 국민이 직접 체감할 수 있는 성과를 달성할 계획이다.

박은식 산림청장은 “기후위기 대응은 정부만의 과제가 아니라 국민 모두가 함께 실천해야 가능한 일이다”며 “범국민 나무심기에 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.