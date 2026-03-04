[헤럴드경제=이원율 기자]충북 충주시청 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌다 사직한 김선태 씨가 새로 만든 개인 유튜브 채널이 개설 이틀만에 ‘72만’ 채널이 되는 기염을 토했다.

그간 ‘충주맨’으로 잘 알려졌던 김선태는 지난 2일 자신의 이름(‘김선태’)으로 유튜브 채널을 만들었다.

이 채널에는 전날 ‘김선태입니다’라는 제목의 영상도 올라왔다. 이 영상은 공개 약 18시간만에 조회수 336만회를 기록 중이다. 오후 1시40분 기준 채널 구독자 수는 72만5000명이다.

김선태는 “이제 충주맨이 아니다”라며 인사했다. 일각에서 제기된 ‘쫓겨난 게 아닌가’라는 의혹에도 선을 그으며 “원래 의도와 다르게 쫓겨나는 것처럼 비쳤는데 그런 건 전혀 아니다”라고 했다.

김선태는 “충주시 공무원뿐 아니라 전체 공무원을 욕하는 반응을 보며 개인적으로 마음이 아팠다”며 “절대 왕따도 아니었고, 시청 공무원분들이 많이 도와주셨다. 전례없는 일을 하다 보니 조직과 맞지 않는 부분도 있었겠지만, 이해해주시는 분들이 대다수였다”고 했다.

그는 “100만 구독자가 목표였고, 그 정도면 할 도리는 다 했다고 생각한다”며 “여러 곳에서 제안도 많이 받았고, 고민 끝에 자유롭게 해보고 싶었다”고 했다.

그러면서 “나가는 이유 중 가장 큰 것은 돈을 더 벌고 싶었다”며 “새로운 도전이라고들하지만, 좀 더 나은 조건을 위해 가는 게 아니겠느냐”고 했다.

또 “더 나이 먹기 전 내 역량을 펼쳐보고 싶다”며 “망할 수도 있지만 후회는 없다. 유튜버로 자리를 잡고 싶다. 구독, 좋아요를 눌러달라”고 솔직히 말했다.

충TV는 영상 댓글에 “선태야, 나의 선태야”라는 댓글을 달았다. 이 댓글에는 ‘좋아요’만 11만개 넘게 찍혔으며, 댓글만 900여개가 달렸다.

‘충TV’ 성공으로 공직자로는 드물게 스타덤에 오른 그는 지난달 13일 인사 부서에 사직서를 낸 뒤 장기휴가에 들어갔다. 지난달 28일 의원면직 처리됐다.

충TV는 짧은 호흡과 참신한 기획, 특유의 ‘B급’ 감성으로 구독자를 거의 100만명 가까이 모은 바 있다.