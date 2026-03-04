올해 정원 대비 충원율 124.2% 기록

[헤럴드경제=김희량 기자] 부영그룹은 그룹이 인수한 창신대학교가 2026학년도 신입생 모집에서 5년 연속 신입생 모집률 100%를 달성했다고 4일 밝혔다.

2026학년도 창신대학교의 신입생 등록 인원은 정원 내 500명과 정원 외 학생을 포함해 총 621명으로 집계됐다. 정원 대비 충원율은 124.2%로 역대 최고 수준을 기록했다. 이는 2013년 4년제 대학 전환 이후 최대 규모의 신입생 등록 성과다.

부영그룹 창신대학교는 최근 AI 창의융합교육과 산업 연계를 강화하며 ‘AI+X 선도대학’으로의 도약에도 박차를 가하고 있다. AI 융합 학과 신설과 현장 중심 교육 확대를 통해 국내외 산업체 및 지역사회와의 협력 네트워크를 지속적으로 확장하고 미래 산업 수요에 대응하는 실무형 인재 양성에 나설 계획이다.

부영그룹은 “창신대학교의 괄목할 만한 성과와 지속적인 발전에 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 학생들의 전문성 제고를 위해 교육 인프라 개선과 산학협력을 지속 확대하며 실질적인 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

부영그룹은 2019년 창신대학교의 재정기여자로 참여한 이후 매년 신입생 전원에게 1년 전액 장학금(간호학과 50%)을 지급하고 있다. 또 그룹 사업장과 연계한 현장실습 및 인턴십 프로그램 ‘부영트랙’을 운영하며 부영그룹 레저사업장에서 창신대 학생들이 실무 역량을 강화할 수 있도록 적극 지원 중이다. 지금까지 총 113명의 창신대 학생이 ‘부영트랙’에 참여했으며 이 가운데 20명이 부영그룹 계열사에 채용됐다.

창신대학교는 최근 법무부와 보건복지부가 공동 추진하는 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 시범사업에 선정되기도 했다. 대학 부설 요양보호사교육원은 국민건강보험공단으로부터 요양보호사 보수교육 실시기관으로 지정되는 등 초고령화 사회 대응을 위한 교육에 집중하며 경쟁력을 강화하고 있다.