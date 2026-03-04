전국 23개 매장…프리미엄 매트리스 경험

시몬스가 매트리스 체험을 통해 개인의 수면 취향을 확인할 수 있는 숙면 힐링 프로그램 ‘슬립 라운지’를 선보인다.

수면 전문 브랜드 시몬스는 3일 플래그십 스토어인 시몬스 갤러리에서 ‘슬립 라운지’ 프로그램을 론칭하고 전국 23개 매장에서 운영한다고 밝혔다. 숙면에 대한 관심이 높아지는 가운데 프리미엄 매트리스를 직접 경험해보고자 하는 소비자 수요를 반영했다는 설명이다.

슬립 라운지는 고객이 직접 선택한 매트리스에서 약 1시간 30분 동안 체험할 수 있는 무료 프로그램이다. 시몬스의 전문 수면 컨설턴트 ‘슬립마스터’와 1대1 상담을 진행한 뒤 개인의 수면 패턴과 체형, 선호 경도 등을 분석해 적합한 매트리스를 제안받는다. 이를 통해 대표 컬렉션 ‘뷰티레스트’와 최상위 라인 ‘뷰티레스트 블랙’을 포함한 다양한 제품을 경험할 수 있다.

시몬스 관계자는 “수면은 건강과 직결되는 중요한 요소인 만큼 고객이 직접 체험을 통해 자신에게 맞는 매트리스를 찾을 수 있도록 프로그램을 기획했다”며 “앞으로도 차별화된 수면 경험을 제공하는 다양한 콘텐츠를 확대해 나가겠다”고 말했다. 홍석희 기자