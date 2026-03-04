- 기존 ‘주니어보드’ 명칭 변경 후 ‘로케트보드’ 3기 출범

- 수평적 소통 채널 강화 및 업무 효율화 등 핵심 실천 과제 수행

- 경영진과 주니어 간 가교 역할 통해 ‘성장과 생존’ 위한 조직문화 개편 박차

세방전지㈜(대표이사 박정희)는 2월 26일(목) 오후 1시 세방그룹 본사에서 조직문화 혁신을 이끌 제3기 ‘로케트보드(ROCKET BOARD)’ 발대식을 개최하고 공식 출범을 알렸다.

‘로케트보드’는 기존 ‘주니어보드’의 운영 취지와 성과를 계승·발전시킨 조직문화 활성화 프로그램으로, 사원부터 책임급 구성원으로 이루어진 차세대 리더 그룹이다. 2년 전 1기를 시작으로 2기 활동까지 성공적으로 운영된 주니어보드는 전사 구성원과의 수평적 소통을 기반으로 세방전지만의 바람직한 기업문화 구축을 이끌어 왔다.

올해부터는 세방전지의 대표 브랜드인 ‘로케트(Rocket)’의 상징성을 반영해 명칭을 ‘로케트보드’로 변경했다. 이는 구성원의 아이디어와 실행력이 조직의 추진력이 되어, 기업문화 혁신을 가속화하겠다는 의미를 담고 있다.

세방전지는 최근 급변하는 경영환경 속에서 ‘생존과 성장’을 핵심 화두로 삼고 있다. 이에 따라 새로운 업무 방식 정립과 조직문화 활성화의 필요성이 더욱 커지고 있으며, 로케트보드는 이러한 변화의 중심에서 성과 창출을 견인하는 ‘체인지 에이전트(Change Agent)’로 활동하게 된다.

로케트보드는 ▲구성원들의 다양한 의견을 경영진에 전달하는 수평적 소통 채널 활성화 ▲조직문화 개선을 위한 진단 및 아이디어 발굴 ▲부문·부서·구성원 간 협업 강화를 통한 업무 생산성 향상 등을 주요 목표로 한다.

그동안 주니어보드는 실질적인 변화를 이끌어내는 다양한 활동을 전개해 왔다. 대표적으로 ▲불필요한 회의를 줄이기 위한 ‘회의 ZERO-DAY’ 운영 ▲업무 스케줄러 활용 확대 ▲AI 회의록 도입 ▲회의·보고 간소화 가이드 전파 ▲리버스 멘토링 ▲사업장별 원팀(One-Team) 데이 운영 ▲SMART-WORK 영상 제작 ▲‘세방전지 착한 동료상’ 운영 등 구체적인 실행 과제를 통해 업무 효율성과 소통 문화를 동시에 개선해 왔다.

이번 3기 로케트보드는 기존 활동 성과를 기반으로 디지털 기반의 스마트워크 확산과 실질적인 협업 문화 정착에 더욱 박차를 가할 계획이다. 특히 현장의 목소리를 신속하게 수렴하고 실행 과제로 연결하는 구조를 강화해, 조직 전반의 변화 체감도를 높인다는 방침이다.

세방전지 관계자는 “로케트보드는 단순한 참여 프로그램이 아니라, 세방전지의 미래 기업문화를 설계하는 실행 조직”이라며 “젊은 구성원들의 도전적이고 창의적인 아이디어가 조직의 성장 동력으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.