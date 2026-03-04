- 2025년 사상 최대 실적… 해외 878% 성장, 중국이 핵심 축으로 부상

- 중국 진출 4개월 만에 1선 도시 9개 매장… 점당 월 2억원 매출 구조 안착

- 안푸루, 난징시루 동시 오픈 전략… Top tier 포지셔닝 본격화

- 2026년 중국 40개 매장 체계 구축… 성장 레버리지 확대

-2025년 사상 최대 실적… 해외 878% 성장, 중국이 외형 도약의 중심축으로

㈜에이유브랜즈(AU BRANDZ)는 2025년 연결 기준 매출 602억원을 기록하며 전년 대비 35% 성장했다. 특히 해외 매출은 185억원으로 전년 대비 878% 증가하며 글로벌 사업이 본격적인 체질 전환에 성공했다. 이 가운데 중국 수출 및 현지 매출은 약 92억원으로 해외 매출의 절반을 차지하며 핵심 성장 축으로 자리 잡았다.

최근 중국 매출은 월 33억원을 기록하며 국내 실적을 넘어섰다. 리테일 기준 해외 매출(중국 포함)은 약 50억원 수준으로, 전체 리테일 매출의 60% 이상이 해외에서 발생하는 구조로 전환되고 있다. 중국을 중심으로 글로벌 매출 비중이 빠르게 확대되며 회사의 체질 변화가 가속화되고 있다는 평가다.

국내 역시 2025년 4분기 겨울 성수기 효과로 분기 최대 매출인 266억원을 달성한 데 이어, 2026년 1분기에는 온라인·오프라인 채널 모두 전년 동기 대비 두 배에 근접하는 판매 흐름을 보이고 있다. 국내외 동반 성장 구조가 형성되며 매출 기반은 한 단계 상향된 모습이다.

에이유브랜즈는 2025년 하반기 단 4개월 만에 베이징·상하이 등 중국 1선 도시에 9개 매장을 오픈했다. 국경절 기간 매출 5.1억원을 기록했고, 상하이 플래그십 매장은 월 최대 5억원 매출을 달성하며 상권 내 브랜드 경쟁력을 입증했다.

현재 중국 매장들의 월 평균 매출은 약 2억원 수준으로 안정적으로 유지되고 있다. 이는 단기 이벤트 효과가 아닌 구조적인 매출 기반이 형성 됐음을 의미한다. 점당 매출이 유지되는 가운데 매장 수가 확대되는 구조가 자리 잡으면서 성장의 가시성이 높아지고 있다.

중국 출점 전략은 초기부터 차별화됐다. 회사는 중국 최고의 핵심 상권인 상하이 안푸루(安福路)와 난징시루(南京西路)에 두 개의 콘셉트 스토어를 동시에 오픈하는 공격적인 선제 투자를 단행했다.

이 전략은 중국 전역 주요 유통사와 주요 쇼핑몰 관계자들의 주목으로 이어졌고, 이후 각 도시별 최고 쇼핑센터들로부터 입점 요청이 이어지고 있다. 현재 협상 중인 위치들은 글로벌 Top tier 패션 브랜드들과 어깨를 나란히 하는 핵심 입지로, 단순 매장 확대가 아닌 브랜드 위상을 한 단계 끌어올리는 전략적 확장이라는 평가가 나온다. 핵심 로드 상권에서 브랜드 파워를 선점한 이후, 대형 쇼핑몰 및 프리미엄 유통 채널로 확산되는 구조가 형성되면서 향후 중국 내 브랜드 경쟁력은 더욱 강화될 것으로 기대된다.

최근 오픈한 충칭 MixC 매장은 오픈 직후 일 평균 약 1,500만원 수준의 매출을 기록하며 기대치를 상회하는 성과를 보이고 있다. 단기 프로모션 효과에 그치지 않고, 오픈 이후에도 안정적인 매출 흐름이 이어지고 있다는 점에서 구조적인 수요가 확인됐다는 평가다. 충칭은 중국 서부를 대표하는 핵심 소비 도시로, 최근 프리미엄 쇼핑 수요가 빠르게 확대되고 있는 지역이다. 현지 상권에서도 신규 프리미엄 브랜드의 매출 상승세가 두드러진다는 분석이 나오고 있으며, 에이유브랜즈 매장 역시 오픈 초기부터 안정적인 객단가와 회전율을 확보하며 상권 내 입지를 빠르게 다지고 있다.

이는 1선 도시에서 검증된 매출 모델이 전략 상권 전반으로 확산될 수 있음을 보여주는 사례로 해석된다. 에이유브랜즈 항저우 법인을 이끌고 있는 장서명 대표(Asson Chang)는 “최근 중국 내 주요 쇼핑몰들로부터 입점 제안이 지속적으로 이어지고 있다”며 “매장 수를 늘리는 데 집중하기보다, 브랜드 가치와 장기 성장에 부합하는 상권과 위치를 선별해 전략적으로 출점하고 있다”고 밝혔다.

회사는 2026년 상반기 약 20개 매장 운영을 기반으로, 연말까지 40개 내외 매장 체계를 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 현재와 같은 점당 월 평균 매출 구조가 유지되는 가운데 매장 수가 확대될 경우, 중국 사업은 단일 국가 기준으로도 회사 전체 외형에서 차지하는 비중이 빠르게 확대될 가능성이 높다. 상하이 글로벌 물류 허브 기반 공급망과 JV 운영 안정화가 병행되면서 고정비 레버리지 효과도 본격화될 전망이다.

국내의 고성장 흐름과 중국 핵심 상권 확장이 동시에 이어질 경우, 회사는 매출 규모 측면에서 또 한 번의 구조적 도약 구간에 진입할 가능성이 높다는 분석이 제기된다.

김지훈 ㈜에이유브랜즈 대표이사는 “중국 핵심 상권을 선점한 전략적 투자가 매출 구조의 변화를 이끌고 있다”며 “브랜드 가치를 기반으로 한 오프라인 확장을 통해 글로벌 스케일업을 가속화하겠다” 고 밝혔다.

에이유브랜즈는 중국에서 검증된 매출 모델을 바탕으로 아시아 전역으로 확장 전략을 이어가며 글로 벌 브랜드하우스로의 도약을 가속화할 방침이다.