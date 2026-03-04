[헤럴드경제=이원율 기자]야식 또는 오전과 저녁 시간대에 에너지를 집중 섭취하는 습관이 노쇠 위험을 부추기는 것으로 조사됐다.

질병관리청 산하 국립보건연구원 연구팀은 국제학술지 ‘뉴트리언츠’(Nutrients) 최신호에서 발표한 논문에서 노쇠의 위험 요인으로 ‘하루 끼니 중 에너지 섭취가 언제 집중되는지’를 제시했다.

연구팀은 2016~2018년 한국 국민건강영양조사에 참여한 65세 이상 성인 4184명을 아침·점심·저녁 식사 패턴에 맞춰 균형형(38.8%), 안정형(17.8%), 정오형(18.0%), 저녁형(15.2%), 아침-저녁형(10.2%)으로 나눠 그룹별 노쇠와의 연관성을 살펴봤다.

그 결과, 노쇠 위험이 통계적으로 유의하게 높게 나타난 식사 패턴이 두 가지 있었다.

먼저 늦은 저녁에 에너지 섭취가 집중되는 저녁형은 끼니마다 식사를 고르게 먹는 균형형과 비교해 노쇠 위험이 48% 높았다.

아침과 저녁에 에너지 섭취량이 모두 높은 아침-저녁형 또한 균형형보다 노쇠 위험이 43% 높은 것으로 분석됐다.

연구팀은 동일 칼로리를 섭취하더라도 에너지가 특정 시간대에 몰리면 신체 기능 유지에 불리하게 작용할 수 있음을 시사한다고 밝혔다.

식사 시간의 문제가 단순한 생활 습관을 넘어 ‘노화 생물학’과 연결될 수 있다는 이야기다.

노년층에서는 근육이 영양 자극에 둔감해지는 ‘동화 저항’(anabolic resistance) 현상이 나타날 수 있다.

젊은 층과 달리 한 끼에 단백질을 몰아 섭취해도 근육 합성 반응이 충분히 일어나지 않는 이유로 꼽힌다. 그렇기에 노년기에는 하루 동안 단백질과 에너지를 고르게 나눠 섭취하는 일이 중요하다.

하지만 저녁 편향형처럼 늦은 시간에 에너지가 몰리면 근육 합성을 자극할 기회가 줄어들 수 있다. 장기적으로 근감소와 기능 저하로 이어질 가능성도 있다는 게 연구진의 설명이다.

‘시간영양학’ 개념(chrono-nutrition)도 참고할 만하다.

인체는 24시간 생체리듬(서캐디언 리듬)에 따라 대사 능력이 바뀐다. 일반적으로 오전과 낮에는 인슐린 감수성이 높아 포도당 처리 능력이 좋고 에너지 활용 효율도 높다. 반대로 밤으로 갈수록 대사 효율은 떨어지고 지방 축적은 쉬운 상태가 된다.

연구팀은 저녁 편향형 식사 패턴이 이러한 생체리듬과 충돌하는 것으로 보고 있다.

연구팀은 논문에서 “늦은 시간에 에너지 섭취가 몰리면 혈당 조절과 지방 대사에 부담이 커지고, 이런 변화가 장기적으로 근육 감소와 신체 기능 저하로 이어질 수 있다”며 “특히 노년층에서는 근육 단백질 합성 반응이 이미 감소해있는 만큼, 하루 동안 고르게 분산하는 게 노쇠 예방을 위해 매우 중요하다”고 했다.

한편 노쇠란 노화에 따라 기관이나 조직의 퇴행성 변화가 현저하게 이뤄져 몸이 쇠약해지는 현상을 의미한다.

신체 및 인지기능 저하로 인해 질병이 발생할 가능성이 높아질 수 있다.

구체적으로 당뇨병과 근골격질환 등 근육 기능을 저하시키는 질환, 빈혈과 심부전 등 심폐기능 질환, 우울증, 영양결핍, 만성통증, 인지기능 저하 등의 원인이 될 수 있는 것으로 알려져 있다.

근력 저하, 체중 감소, 주관적 피로, 보행속도 감소 등을 노쇠 진단 기준으로 둘 수 있다.