웹진 ARCHIVE.B, 3일 리뉴얼 뉴스레터 정기 발행 체계 구축

[헤럴드경제=김희량 기자] 반도건설은 고객 접점을 확대하고 브랜드 스토리 기반의 소통을 강화하기 위해 온라인 채널을 전면 개편했다고 4일 밝혔다. 이번 개편은 웹진 ‘ARCHIVE.B’ 리뉴얼을 중심으로 콘텐츠 허브 기능을 강화하고 유튜브 ‘유보라TV’의 재생목록 체계를 재정비해 채널별 특성에 맞춘 콘텐츠 경험을 제공하는 데 중점을 뒀다.

반도건설은 3일 웹진 ‘ARCHIVE.B’를 리뉴얼 오픈하고 디자인과 레이아웃, 사용자 경험(UX)을 전면 개선했다. 대표 콘텐츠 ‘U LIFE’는 입주민 인터뷰를 중심으로 단지 내 일상과 삶의 장면을 조명한다. 이를 향후 SNS 및 유튜브 등 외부 채널과의 연계도 확대할 방침이다.

기술 경쟁력과 현장성을 전달하는 콘텐츠 라인업도 고도화했다.‘KAIVE CORE’는 상품·품질·기술 역량을 쉽게 정리해 소개하고 ‘MASTER’S VIEW’는 관련 인물 인터뷰를 통해 배경과 적용 사례를 스토리 형식으로 풀어내 브랜드 신뢰도를 높인다.

유튜브 채널 ‘유보라TV’는 재생목록을 전면 개편해 콘텐츠를 3개 축으로 구분했다. 172만 구독자를 보유한 부동산 유튜버 ‘부읽남TV’ 협업 시리즈인 <유보라 인사이트>, 예능·사연·스토리 중심 자체 콘텐츠인 <유보라 오리지널>, 기업 소식 및 브랜드 기록 콘텐츠인 <유보라 아카이브>로 구성된다.

‘유보라 인사이트’ 1편은 2030 세대의 주거 고민을 다룬 멘토링 콘텐츠로 공개됐다. ‘유보라 오리지널’은 흑백요리사 시즌1 우승자인 나폴리 맛피아 권성준 셰프가 사연 선정 가정을 직접 방문하는‘아침 먹고 가’ 콘텐츠로 3월 4일 사연 발표 후 촬영을 진행할 예정이다.

반도건설은 웹진 리뉴얼과 함께 뉴스레터 발행 체계를 구축해 월 1~2회 정기 운영한다. 주요 콘텐츠와 브랜드 스토리를 큐레이션해 이메일로 발송하며 고객과의 접점을 확대할 계획이다. 리뉴얼 기념 구독 이벤트는 3월 4일부터 17일까지 진행되며 당첨자는 3월 24일 발표한다.

반도건설 관계자는 “이번 개편은 웹진과 유튜브를 각각의 특성에 맞게 고도화하고, 브랜드 스토리를 중심으로 고객과의 소통 흐름을 강화하기 위한 것”이라며 “유보라 브랜드가 추구하는 가치와 고객의 이야기를 담아 공감형 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다. 뉴스레터 구독 이벤트 관련 자세한 내용은 ARCHIVE.B 이벤트 페이지와 반도건설 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.