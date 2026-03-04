침대·매트리스 부문 대상…품질·안전성·친환경성 인정 UL 그린가드 골드 인증 등 ‘매트리스 4대 안전 키워드’ 완성

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스는 ‘2026 소비자 선정 최고의 브랜드 대상’ 침대·매트리스 부문에서 6년 연속 대상을 수상했다고 4일 밝혔다.

소비자 선정 최고의 브랜드 대상은 포브스코리아와 중앙일보가 공동 주관하는 시상으로, 소비자와 전문가 평가를 바탕으로 브랜드 가치와 소비자 만족도, 신뢰도 등을 종합 심사해 선정된다. 올해는 금융, 유통 등 다양한 산업 분야에서 총 214개 기관·기업, 220개 브랜드가 수상의 영예를 안았다.

시몬스는 ‘기업의 활동은 세상을 이롭게 해야 한다’는 경영 철학을 바탕으로 ESG 활동을 추진하는 동시에 품질과 기술력을 강화한 매트리스를 선보이며 지난 2021년부터 6년 연속 수상 브랜드로 선정됐다.

특히 올해 평가에서는 제품 안전성과 친환경성 측면에서 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다. 시몬스는 지난해 11월 ‘UL 그린가드’ 인증에서 최고 등급인 ‘골드’를 획득하며 국내 침대업계에서 유일하게 ‘국민 매트리스 4대 안전 키워드’를 완성했다.

4대 안전 키워드는 난연 매트리스 생산, 라돈·토론 안전제품 인증, 기후에너지환경부 공인 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증을 의미한다.

UL 그린가드는 제품에서 발생하는 휘발성 유기화합물(VOCs) 방출량을 측정해 부여하는 실내 공기질 안전 인증으로, 골드 등급은 의료시설과 학교 등 민감한 실내 환경에서도 사용할 수 있는 최고 수준의 인증이다.

시몬스는 또 2018년부터 국내 최초이자 유일하게 시판 중인 가정용 매트리스 전 제품을 국제표준 ISO 12949와 국내표준시험방법 KS F ISO 12949 기준으로 시험한 난연 매트리스로 생산하고 있다.

이와 함께 매년 국내 공식 라돈 인증기관인 한국표준협회로부터 ‘라돈·토론 안전제품 인증’을 갱신하고 있으며, 2005년부터는 매트리스뿐 아니라 침대 프레임에도 친환경 인증을 적용하고 있다.

시몬스 관계자는 “최근 수면 건강에 대한 관심이 높아지는 가운데 소비자의 건강과 안전을 책임진다는 사명감으로 품질 관리와 안전 인증 확보에 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 프리미엄 매트리스 기준을 높여 침대 업계를 선도하는 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.