합격 다짐 참여 프로그램·핵심 자료집 54종 제공 3월 24일까지 운영…학습 동기 부여 프로그램 병행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 수험생들의 학습 효율을 높이고 실력 향상을 지원하기 위한 ‘스프링 업그레이드’ 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

상반기 주요 국가 공인 자격증 시험과 채용 일정이 다가오면서 수험가에서는 학습 전략 수립이 한창이다. 특히 3월은 새 학기 시작과 맞물려 수험생들의 학습 몰입도가 결정되는 시기로 꼽힌다.

이번 ‘스프링 업그레이드’ 프로그램은 수험생들의 학습 의지를 높이고 실질적인 학습 지원을 제공하기 위해 마련됐다. 이벤트는 3월 24일까지 약 3주간 진행된다.

프로그램은 수험생이 직접 학습 목표와 합격 다짐을 기록하는 참여형 방식으로 운영된다. 이를 통해 수험생 스스로 목표를 구체화하고 학습 동기를 강화할 수 있도록 했다.

또 에듀윌 합격생들이 실제 학습 과정에서 활용했던 과목별 핵심 자료집 54종도 제공한다. 해당 자료집은 강의 학습 효과를 높이고 시험 대비에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 구성됐다.

이와 함께 교육 서비스 이용자를 대상으로 학습 동기를 높이기 위한 리워드 프로그램도 진행된다. 이벤트 기간 동안 참여 수강생을 대상으로 추첨을 통해 다양한 경품을 제공할 계획이다.

에듀윌 관계자는 “3월은 수험생에게 새로운 시작을 의미하는 중요한 시기”라며 “수험생들이 지치지 않고 목표를 향해 나아갈 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다”고 말했다.