‘2030세대 일상에 보험을 더하다’ 프로젝트

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 문화체육관광부가 주최하고 한국광고총연합회가 주관하는 ‘대한민국 대학생 광고대회(KOSAC)’와 공식 협업해 ‘2030세대의 일상에 보험을 더하다’ 프로젝트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 협업은 미래의 주력 소비층인 대학생들의 시각을 삼성화재의 새로운 상품·서비스 전략에 반영하고, 보험 산업에 대한 새로운 커뮤니케이션 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

KOSAC은 2005년부터 이어졌으며 매년 120여개 대학과 1만5000여명의 대학생이 참여하는 국내 최대 규모의 산학 연계 프로그램이다. 삼성화재는 KOSAC 1학기 후원사로 참여해 마케팅 커뮤니케이션에 적용할 수 있는 대학생들의 참신한 아이디어를 발굴할 계획이다.

참여 학생들은 삼성화재가 제시한 ‘건강보험’과 ‘보험 선물하기’를 주제로 마케팅 커뮤니케이션 전략 기획서를 제출하게 된다.

삼성화재는 오늘 3월 참여 대학 모집을 시작으로 약 4개월 간의 여정을 함께한다. 발굴된 우수 아이디어는 사내 보고회를 통해 공유하고, 향후 삼성화재 공식 SNS 채널을 통해서도 적극적으로 확산·홍보할 예정이다.

삼성화재 관계자는 “이번 KOSAC과의 협업은 미래 고객인 대학생들과 함께 보험의 새로운 가치를 고민해 보는 의미 있는 시도”라며 “삼성화재 브랜드에 대한 젊은 소비층의 이해와 공감의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.