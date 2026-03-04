비개발자도 에이전트 제작…AX 확산 견인 검증된 에이전트 기반 ‘산업별 AI 템플릿’ 이달 출시 사내 시스템·데이터 즉시 연동…자동화 기대

[헤럴드경제(바르셀로나)=차민주 기자] KT가 모바일월드콩그레스(MWC26)에서 산업 현장의 인공지능 전환(AX)을 위한 AI 에이전트 제작 플랫폼 ‘에이전트 빌더’를 공개했다. 전문 코딩 없이 AI 에이전트를 통해 비개발자도 업무에 AI를 적극 활용하게끔 지원하겠단 취지다.

3일(현지 시간) 유서봉 KT 엔터프라이즈부문 AX사업본부장은 스페인 바르셀로나 피라 그린 비아 전시장에서 열린 ‘산업별 AI 에이전트 템플릿 소개’ 간담회에서 “AI를 의사결정에 활용하는 시대가 왔지만 실제 기업 내부에서는 시간, 비용 효율성에 대한 한계로 도입이 완전하지 않았다”며 “비개발자도 손쉽게 활용할 수 있는 플랫폼을 제공하고자 에이전트 빌더를 공개하게 됐다”고 설명했다.

에이전트 빌더는 코딩 등 개발 지식이 없는 이도 단순 ‘드래그 앤드 드롭(Drag&Drop)’ 방식으로 AI 에이전트를 제작할 수 있는 플랫폼이다.

이용자는 미리 준비된 업무 템플릿과 대화 모듈을 조합해 ▷사용 목적과 역할 정의 ▷데이터·시스템 연결 ▷응답 방식 구성 ▷배포의 과정을 거쳐 AI 에이전트를 만들 수 있다. 배포 후 실시간 로그 분석과 성능 모니터링, 품질 개선 기능을 활용해 에이전트 성능을 향상시키는 것도 가능하다.

유 본부장은 타사 대비 에이전트 빌더 경쟁력으로 ‘고객 맞춤형’을 꼽았다. 그는 “KT의 에이전트 빌더는 타사처럼 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태로 만들어 모든 고객에게 일괄 제공하는 게 아닌, 반제품 형태로 고객의 커스터마이징이 유리하다”며 “서비스 형태 또한 온프레미스(구축형)든 클라우드든 구애 받지 않고 쉽게 사용 가능하다”고 덧붙였다.

KT는 ‘산업별 AI 템플릿 서비스’도 이달 내에 선보일 계획이다. 에이전트 빌더를 토대로 각 산업과 업무 특성에 맞춰 기능을 구성한 서비스다. 유 본부장은 “자산 관리 분야에 도입될 시, 우리가 금융회사의 자산을 템플릿으로 만들어서 고객에게 전달하면 고객이 컨설팅을 통해 손쉽게 사용할 수 있는 구조”라며 “에이전트 개발에 드는 시간과 비용 부담을 줄일 수 있다”고 설명했다.

해당 서비스는 현재 금융, 제조, 공공 분야에서 검증한 에이전트 시나리오를 바탕으로 출시 막바지에 들어선 상태다.

아울러 KT는 다양한 AI 인프라 서비스도 소개했다. 구체적으로 ▷필요한 만큼 자원을 할당 받아 사용하는 월 구독형 그래픽처리장치(GPU) 서비스 ‘K GPUaaS(GPU as a Service)’ ▷기업 내부에 직접 GPU를 구축하는 온프레미스(On-premise) 방식의 ‘AI GPU 매니지드(Managed)’ 등이다.

유 본부장은 “에이전트 빌더와 산업별 AI 템플릿 등 KT의 AI 플랫폼은 산업 현장에 AX 확산을 이끌 수 있는 방안”이라며 “기업이 비즈니스 가치를 실현할 수 있도록 다양한 AI 서비스를 고도화할 것”이라고 했다.