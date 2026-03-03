[헤럴드경제=장연주 기자] 최민희 더불어민주당 의원이 KTV의 이재명 대통령 출국 영상에서 정청래 민주당 대표와 악수하는 장면이 없다는 이유로 사실 조사에 나섰다가 이 대통령 팬카페 ‘재명이네 마을’에서 강제 탈퇴 당해, 논란이 일고 있다. 최 의원은 이에 대해 “민주당과 이재명 정부 성공이 이뤄지는 과정의 해프닝”이라고 말했다.

최 의원은 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “어제 재명이네 마을에서 강퇴 당했다”며 “비합리적 강퇴가 아니어야 잼마을 신뢰가 유지될 것이라고 생각한다”는 말로 유감을 나타냈다.

발단은 전날 최 의원이 유튜버 김어준 씨가 운영하는 딴지일보 게시판에 올린 게시물이었다.

최 의원은 이 대통령의 싱가포르·필리핀 국빈 방문 출국 동영상에서 정청래 민주당 대표와의 악수 장면이 담기지 않았던 것과 관련해 경위를 조사하겠다고 밝혔다.

이를 두고 재명이네 마을 운영진은 전날 “고작 악수 장면이 담기지 않았다는 이유로 영상 기록 채널을 조사하고 대책을 세우겠다는 과방위원장의 행태는 도저히 용납되지 않는다”며 강제 탈퇴 찬반 투표를 시행했다.

그 결과, 총 투표수 1328표 중 찬성 1256표(94.6%), 반대 72표로 강제 탈퇴가 결정됐다고 공지했다.

이에 대해 최 의원은 “팩트체크가 필요한 상황이라고 판단했다”며 “그래서 의원실 차원에서 ‘사실확인 중’이라며 ‘전후 사정을 확인한 뒤 알려드리고 대책을 세우겠다’고 글을 올렸다”고 설명했다.

논란이 된 영상과 관련해 최 의원은 “대통령이 걸어오시는 모습을 앞에서 쭉 한장면으로 찍다가, 대통령이 지나가면 화면이 멈췄다가, 다시 대통령 앞쪽에서 찍다가 비행기 앞에서 악수하는 장면으로 넘어간다”며 “문제의 장면의 경우, 당 대표가 첫번째로 악수하기 때문에 멈췄다가 뛰어가는 동안 그 장면을 놓치는 경우가 많다”고 했다.

두명의 KTV 촬영팀이 양쪽에서 이 대통령 위주로 촬영하다 정 대표와 악수 장면을 놓쳤다는 설명이다.

최 의원은 “KTV에 세 분이 더 촬영하도록 예산을 좀 더 배정해주면 좋겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “휴일이라 직접 취재했고 취재내용을 딴지게시판에 공개했다”며 “문제를 제기한 분들도 납득하게 되고 대부분 오해를 풀었다”고 했다.

최 의원은 또 자신에 대한 강퇴 조치를 두고는 “비합리적 강퇴가 아니어야 잼마을의 신뢰가 유지될 것이라고 생각한다”며 “나는 민주당과 이재명 대표를 옹호하다가 ‘강경친명’으로 규정돼 언론이 비난해온 사람”이라고 강조했다.

앞서 ‘재명이네 마을’은 지난 달 23일에 이 대통령과 엇박자를 내 분란을 일으켰다며 정청래 당대표와 이성윤 최고위원을 강제 퇴출한 바 있다.

최 의원의 강제 퇴출은 세번째로 정청래 대표에 비판적인 이 대통령 지지층과 당내 친정청래 지지층 간 갈등이 심화되고 있다는 지적이 나오고 있다.