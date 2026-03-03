3일 아산 경찰대학서 입학식 개최

[헤럴드경제=이용경 기자] 대한민국 치안의 미래를 이끌 경찰 인재들이 87대 1이 넘는 치열한 경쟁을 뚫고 3일 한자리에 모였다.

경찰대학은 이날 오후 2시 충남 아산 캠퍼스 이순신홀에서 2026학년도 신·편입생 및 경위공개채용자 입학식을 열었다.

올해 입학하는 제46기 신입생 50명(남 31명·여 19명)은 필기시험과 신체검사, 적성검사, 면접 등을 거쳐 86.9대 1이라는 높은 경쟁률을 뚫고 선발됐다. 이 가운데 전체 수석의 영예는 김성윤(경기 일산대진고) 입학생에게 돌아갔다.

편입학 경쟁도 치열했다. 올해 제44기 편입생은 일반전형과 재직전형으로 나뉘어 각각 25명씩 총 50명(남 28명·여 22명)이 선발됐다. 경쟁률은 일반전형이 40.4대 1, 재직전형이 8.6대 1이었다. 일반전형 수석은 이재운(한양대) 입학생이, 재직전형 수석은 이효민(서울청) 입학생이 각각 차지했다.

아울러 제75기 경위공개채용자는 일반·세무회계·사이버 등 3개 분야에서 총 50명이 선발됐다. 65대 1이라는 경쟁률을 기록한 경위공채 분야에선 서경원(성균관대) 입학생이 수석을 했다.

이번 입학생 중에는 다양한 경력 보유자도 눈길을 끌었다. 조수연 입학생은 법과학 분야 석사학위를 취득한 뒤 올해 경찰대에 편입했고, 같은 편입생 중 김현정 입학생은 관세청 마약수사관 경력을 지녔다.

한편 부모와 삼촌이 모두 경찰관으로 재직 중인 이윤찬 입학생과 부친에 이어 경찰대학에 입학한 정재훈 입학생 등도 주목받았다.

김성희 경찰대학장 직무대리는 “오늘 이 자리는 입학생 여러분이 경찰의 길을 향한 첫걸음 내딛는 뜻깊은 출발점”이라며 “공정한 법 집행과 국민을 이해하고 공감하는 자세를 바탕으로 신뢰받는 경찰관으로 성장해 주기를 바란다”라고 당부했다.