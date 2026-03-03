“호르무즈 해협 사실상 봉쇄…24시간 모니터링”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 3일 미국과 이란 간 전쟁에 따라 경제 불확실성이 커진 것과 관련, “무엇보다 지금은 정확한 정보가 중요한 시점”이라고 말했다.

김 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 주재한 제3회 중동 상황 관계장관회의에서 “경제에는 심리가 중요하다”며 이같이 언급했다.

그는 “온라인을 중심으로 불안 심리를 자극해서 경제에 악영향을 미치고, 혹 이득을 보려 하는 가짜뉴스 배포 행위에 대해서는 형사고발뿐만 아니라 모든 수단을 동원해 아주 엄정하게 대응해 나가겠다”고 강조했다.

아울러 “각 부처에서는 사실과 다른 유언비어나 가짜뉴스에 대한 모니터링을 24시간 실시해 주시고, 사실과 다른 경우에는 즉각 정확한 사실을 바로잡아 주시길 바란다”고 주문했다.

또 언론에도 당부한다며 “철저한 사실에 기반한 보도와 팩트체크에 각별히 유의해 주시는 것이 국익과 국민을 위한 길”이라고도 말했다.

김 총리는 현 상황에 대해선 “무력 충돌이 중동 인근 국가들로 확산하고 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄됐다”며 “국제경제는 혼조세를 보이고 있고, 오늘 개장한 우리 금융시장도 요동치고 있다”고 짚었다.

그러면서도 “우리 경제의 기반은 튼튼하고 정부는 충분히 준비돼 있다”며 “우리는 모든 관련 상황을 슬기롭게 극복할 수 있는 충분한 역량을 가지고 있다”고 자신했다.

그는 “손을 놓고 현 상황을 지켜보지 않겠다. 동시에 지나치게 과잉 대응하지도 않겠다”며 “국민 여러분께서는 불안해하실 필요가 없다”고 거듭 강조했다.

김 총리는 이와 함께 각 부처에 교민·파병부대 안전 확인, 단기 체류객 영사 지원, 만약의 경우에 대비한 수송 대책 준비, 금융시장 모니터링 강화, 원유 운송 및 비축 현황 점검 등에 전력을 기울여 달라고 주문했다.

