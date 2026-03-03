19조9000억원 순매도…일일 기준도 역대 최대

[헤럴드경제=권제인 기자] 국제금융센터는 지난달 외국인 투자자들이 국내 주식을 역대 최대 규모로 순매도했다고 3일 밝혔다.

국제금융센터에 따르면 외국인은 올해 2월 19조9000억원 규모의 국내 주식을 순매도했다. 월간 기준 최대 순유출이다.

일일 기준으로도 2월 27일 7조1000억원 순매도하며 역대 최대치를 기록했다. 지난 5일과 6일에는 각가 5조3000억원, 3조3000억원 순매도하며 2위, 4위로 집계됐다.

업종별로는 전기·전자에서만 21조9000원이 순유출됐다. 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에서만 22조2000억원이 빠져나갔다.

금융은 1월 순유입에서 2월 2조3000억원 순유출로 전환됐고, 운송·장비는 유출세가 이어졌으나 1월 -4조1000억원에서 2월 -2000억원으로 줄었다.

반면, 채권 시장으로는 외국인 자금이 들어왔다. 외국인은 2월 채권을 8조원 순투자하며, 넉 달 연속 순투자를 지속했다. 외국인 채권 보유 잔액은 349조4000억원으로, 전월 대비 7조2000억원 증가했다.

국제금융센터는 “올해 들어 삼성전자가 80.6%, SK하이닉스가 63.0% 각각 상승하면서 차익실현 유인이 확대되고, 포트폴리오 목표 비중 유지를 위한 리밸런싱(재조정) 움직임이 나타났을 가능성이 있다”고 설명했다. 이어 “엔비디아 실적 발표 이후 인공지능(AI) 업황 둔화 우려가 다시 부각됐고, 미국 연방준비제도(Fed)의 통화완화 기대가 후퇴했다”고 분석했다.