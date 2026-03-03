음료사업부문, 작년 4Q 첫 영업적자 기록

[헤럴드경제=김진 기자] LG생활건강의 자회사인 코카콜라음료가 지난해 생산직을 제외한 모든 직군에서 희망퇴직을 실시했다.

3일 LG생활건강에 따르면 코카콜라음료는 지난해 11월 20일부터 12월 1일까지 희망퇴직 신청을 받고, 12월 2일 접수 결과를 발표했다. 이번 희망퇴직 대상은 1980년 이전 출생한 직원 가운데 생산 직군을 제외한 영업·물류·스태프 부서 직군이다. 스태프 부서까지 희망퇴직 대상에 포함된 건 이번이 처음으로, 구체적인 규모는 알려지지 않았다.

코카콜라음료는 지난해 4분기 음료 사업을 담당하는 리프레시먼트(Refreshment) 부문이 영업적자 99억원을 기록했다. LG생활건강이 지난 2007년 코카콜라를 인수한 이래 처음으로 분기 기준 적자 기록이다. 당시 LG생활건강은 “인력 효율화 관련 일회성 비용이 발생해 적자 전환했다”고 설명했다. 4분기 매출도 전년 동기 대비 6.7% 하락한 3835억원에 그쳤다.

코카콜라음료는 지난 2024년 11월 첫 희망퇴직을 단행한 바 있다. 당시 대상은 1971년 이전 출생한 영업·물류직이었다.