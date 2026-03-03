[헤럴드경제=조용직 기자] 유승민 대한체육회장이 지난달 막을 내린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 기간중 현지에서 전방위 스포츠 외교전을 펼치며 국제 협력 네트워크를 대폭 확장했다.

3일 대한체육회에 따르면 유승민 회장은 올림픽 기간 중 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장, 파우 가솔 사에즈 신임 IOC 선수위원회 위원장, 후안 안토니오 사마란치 주니어 IOC 부위원장, 리 링웨이 IOC 집행위원 등 새롭게 출범한 IOC 집행부 인사들과 잇따라 면담을 진행했다.

면담에서는 국제 스포츠 거버넌스, IOC와 국가올림픽위원회(NOC) 간 협력 체계, 아시아 지역 스포츠 협력 강화, 선수 지원 정책 등 핵심 현안에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.

리 링웨이 IOC 집행위원과의 면담에서는 2018평창·2020도쿄·2022베이징·2024강원으로 이어진 한·중·일 NOC 간 올림픽 무브먼트 확산 경험을 공유하고, 아시아 지역 스포츠 협력 강화 필요성에 공감했다.

또한 차기 하계올림픽 개최국인 미국의 진 사이크스 미국올림픽·패럴림픽위원회(USOPC) 회장, 토마스 바이커트 독일올림픽체육연맹(DOSB) 회장과도 면담했다.

유승민 회장은 “올림픽은 세계 스포츠 리더들이 모이는 중요한 외교 무대”라며 “이번 동계올림픽대회를 계기로 IOC 및 주요 NOC와의 협력 기반을 한층 강화했다”며 “형성된 네트워크를 바탕으로 국제 스포츠 교류와 경기력 향상 협력을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 제145차 IOC 총회에서는 김재열 IOC 위원이 집행위원으로 선출되고 원윤종 선수가 IOC 선수위원으로 선출되며 국제 스포츠 무대에서 대한민국의 영향력이 더욱 확대됐다.