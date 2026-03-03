임원회의서 시장 안정 역량 집중 당부 허위사실 유포 등 면밀 점검·엄정 대응

[헤럴드경제=김은희 기자] 이찬진 금융감독원장이 중동 위기 상황 장기화에 대비해 이세훈 수석부원장을 단장으로 하는 ‘중동 상황 비상대응 태스크포스(TF)’를 구성했다.

이 원장은 3일 여의도 본원에서 임원회의를 열고 “중동 상황 장기화 시 국제 유가 상승, 금융시장 변동성 확대 등이 우려되므로 각별한 경계감을 갖고 금융시장 안정에 감독역량을 집중하라”고 당부하며 원내 TF 운영을 지시했다고 밝혔다.

우선 금감원은 원내 비상대응계획에 따른 단계별 안정조치를 차질 없이 수행할 방침이다.

해외사무소와 금융사 현지법인 간 핫라인을 가동해 24시간 대응체계를 구축하고 주식·채권·단기자금 시장 및 외화자금 유출입 등에 대한 모니터링을 강화한다. 외환시장 변동성 확대에 대비한 금융사별 외화자산·부채 포지션과 비상조달계획 점검도 강화하기로 했다.

금감원은 또한 주식·채권시장의 일일 투자자 동향과 수급상황을 점검한다. 특히 투자자의 불안심리를 악용한 허위사실 유포나 시세조정 등 자본시장 불공정행위에 엄정 대응하기로 했다.

이 원장은 “중동 상황에 직접 영향을 받는 해당지역 진출·거래 기업의 자금 상황을 점검하고 금감원 내 중소기업 금융애로 상담센터 등을 통해 유가 상승 시 부담이 큰 취약 중소기업과 서민 등의 애로사항을 듣고 필요시 관계부처와 긴밀히 협조해 대응방안을 마련하겠다”고 했다.

이와 함께 금융사가 정세 불안을 틈탄 사이버 해킹 등에 국민이 불편을 겪지 않도록 시스템에 대한 내부점검 등에도 만전을 기할 필요가 있다고 당부했다.

금감원은 중동 상황이 안정화될 때까지 원내 비상대응체계를 24시간 운영하고 정부, 한국은행 등 관계기관과도 긴밀히 협력하면서 위기상황에 적극 대응할 예정이다.