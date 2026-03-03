김도영 위트컴 안현민 위력시위

선발 데인 더닝 3이닝 무실점 호투

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 야구대표팀이 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 전 마지막 평가전을 승리로 마무리했다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 2026 WBC 공식 평가전 일본프로야구 오릭스 버펄로스와 경기에서 8-5로 이겼다.

한국 선발 투수로 나온 데인 더닝(시애틀 매리너스)은 3이닝 피안타 3개, 탈삼진 1개, 무실점으로 막아 성공적인 한국 대표팀 데뷔전을 치렀다.

전날 한신 타이거스와는 3-3으로 비겼던 한국은 이로써 일본 프로팀들과 두 차례 평가전을 1승 1무로 마쳤다.

전날 일본 대표팀과 평가전에서 4-3으로 이겼던 오릭스를 맞아 한국은 김도영(KIA 타이거즈)-저마이 존스(디트로이트 타이거스)-이정후(샌프란시스코 자이언츠)-안현민(kt wiz)-문보경(LG 트윈스)-셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)-김혜성(로스앤젤레스 다저스)-박동원(LG)-김주원(NC 다이노스)으로 선발 타순을 짰다.

2-0으로 앞선 2사 1, 3루 타석에 들어선 김도영은 상대 선발 가타야마 라이쿠의 가운데 몰린 변화구를 받아쳐 왼쪽 펜스를 훌쩍 넘기는 3점 홈런을 터뜨렸다. 전날 한신과 경기에서도 솔로 홈런을 때린 그는 최근 2경기 연속 손맛을 봤다.

이어 존스의 몸에 맞는 공, 이정후의 볼넷으로 1, 2루 기회를 이어갔고 안현민의 좌선상 2루타로 6-0으로 도망갔다.

4회 한국은 두 번째 투수 송승기(LG)가 나와 볼넷 2개와 안타 1개로 2사 만루를 허용한 뒤 상대 톱타자 무네 유마에게 2타점 중전 안타를 내줬다. 구원 등판한 고우석(디트로이트 산하 마이너리그)이 밀어내기 볼넷을 허용하며 3-6으로 쫓겼다.

우리나라는 곧바로 5회초 공격에서 한국계 위트컴이 상대 5번째 투수 야마다 노부요시를 상대로 좌중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 때려 7-3으로 달아났다.

8회 등판한 유영찬(LG)이 볼넷과 안타 등으로 1사 2, 3루에 몰린 뒤 희생 플라이와 안타로 2점을 더 내줬다.

2점 차로 쫓긴 한국은 9회초 선두 타자 안현민이 오릭스 투수 다카시마 다이토를 상대로 왼쪽 담을 넘기는 솔로포를 터뜨리며 승리에 쐐기를 박았다.

우리 대표팀은 이날 오후 일본 도쿄로 이동, 5일 도쿄돔에서 열리는 WBC 조별리그 C조 1차전 체코와 경기를 준비한다.