2005년 설립 이후 모든 항공기 정치장 등록 “성실 납세로 지방재정 이바지”

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 제주도청 탐라홀에서 열린 ‘3월 소통과 공감의 날’ 행사에서 제주도로부터 ‘유공 납세자’ 표창을 수상했다고 3일 밝혔다.

이번 표창은 ‘납세자의 날’을 맞아 최근 3년 이상 지방세를 성실하게 납부해 지방재정 운영 기여도가 높고 제주 지역 발전에 이바지한 법인 단체를 선정해 수여했다.

제주항공은 2005년 설립 이후 모든 항공기의 정치장을 제주국제공항에 등록했고, 재산세와 취득세 등을 성실히 납부해 제주도의 지방재정 확충에 기여해 왔다.

아울러 노선 확대를 통한 제주 방문객 유치와 관광 수요 증대로 지역 상권 및 연관 산업 활성화에도 힘을 보태고 있다.

특히, 올해 하계 스케줄이 시작되는 오는 29일부터 제주~김포 노선을 기존 하루 최대 22회에서 4회 증편해 최대 왕복 26회로 확대 운항할 예정이다. 해당 노선을 운항하는 항공사 가운데 가장 많은 운항 횟수다.

이와 함께 지역 인재 채용 확대를 통한 지역 일자리 창출, 다양한 제주지역 사회공헌 활동을 지속하며 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.

지난 2018년부터 4·3 생존희생자와 유족을 대상으로 국내선 정규운임을 최대 50%까지 할인해 주는 제도를 도입해 운영 중이며, 이런 공로를 인정받아 2025년 9월 제주도지사 표창을 수상했다.

지난해까지 제주항공의 4·3 할인제도를 이용한 탑승객은 10만7000여 명이다.