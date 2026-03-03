[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 8년 만에 기록한 인구 순유입 흐름을 지역 경제 전반으로 확산하기 위해 ‘남해안 관광’과 ‘미래 첨단산업’ 육성에 박차를 가한다.

박완수 경남도지사는 3일 도청 확대간부회의에서 “조선·방산 등 주력 산업 부활로 각종 지표가 반등하는 지금이 경남 재도약의 골든타임”이라며 “사천공항의 국제공항 승격과 남해안권 발전 특별법 통과로 미래 먹거리 주도권을 선점해야 한다”고 강조했다.

실제 경남은 지난해 2700여 명이 순유입되며 2016년 이후 계속된 인구 유출 고리를 끊어냈다. 박 지사는 이를 공고히 하기 위해 소형모듈원전(SMR)과 자율주행 모빌리티 등 신산업 분야 국비 확보를 주문하는 한편 관광 대전환을 위한 규제 혁파를 최우선 과제로 제시했다.

박 지사는 이어 “반복되는 산불 피해를 막기 위해 인공지능(AI) 기반 폐쇄회로(CC)TV를 권역별로 신속 배치하고, 산악지대 진화용수 확보 등 초동 진화 시스템을 전면 재구축하라”고 지시했다.

최근 부상한 행정통합 논의와 관련해 박 지사는 “정략적 접근은 배제해야 한다”고 선을 그은 뒤 “실질적인 자치권과 재정 인센티브가 담보된 상태에서 주민투표 등 도민 뜻을 따르는 것이 대원칙”이라고 밝혔다.

박 지사는 중동발 지정학적 리스크에 대해 “유가 상승이 지역 제조업에 미칠 영향을 선제적으로 점검하라”며 경제 대책반 가동을 검토하라고 했다.